Издание WCCFTech сообщает, что генеральный директор Warner Bros. Games Джей Би Перретт назвал 2025 год «перезагрузкой» и призвал ждать крупных релизов до 2027–2028 годов.

Руководство Warner Bros. Games пытается охладить ожидания фанатов, рассчитывающих на скорый релиз крупных ААА-проектов. Во вчерашнем интервью Variety глава игрового направления Джей Би Перретт (JB Perrette) объяснил, что компания только выходит из полосы неудач, и «настоящие плоды» появятся не раньше, чем через пару лет.

Перретт признал, что игровое подразделение распылилось на слишком большое количество студий и проектов. 2025-й стал годом паузы и реорганизации, после которой в WB намерены жестко фокусироваться только на четырех китах: вселенной DC, «Гарри Поттере», «Игре престолов» и Mortal Kombat.

В 2026-м фанатам предложат довольствоваться LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и мобильной игрой по мотивам «Игры престолов». Серьезные релизы, по словам Перретта, появятся в сезоне 2027-2028.

Что именно выйдет — пока гадают инсайдеры. Среди возможных проектов называют продолжение Hogwarts Legacy и новую часть серии Injustice.

Есть и еще один немаловажный момент. WCCFTech напоминает, что Warner Bros. может быть продана — например, Netflix. В этом случае новому владельцу игровое подразделение будет уже не нужно — проще купить готовую лицензию под свои проекты, чем содержать целую студию. Если сделка состоится, к 2028 году геймеры могут остаться вообще без игр от WB — даже тех, что уже в разработке.