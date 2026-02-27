Notebookcheck сообщает, что Xiaomi подтвердила международный запуск Leica Edition. На мировом рынке устройство выйдет под названием Leica Leitzphone от Xiaomi.

Xiaomi проведет глобальное мероприятие 28 февраля и представит сразу три флагмана. Как пишет Notebookcheck, к Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra присоединится Leica Edition, причем для международных продаж компания использует новое название.

Презентация состоится вскоре после выхода серии Galaxy S26 от Samsung. Ранее Xiaomi делала акцент именно на Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, позиционируя их как конкурентов новым моделям Samsung.

Теперь компания подтвердила третий смартфон в официальном тизере. Leica Edition представят на том же мероприятии, а за пределами Китая модель поступит в продажу под названием Leica Leitzphone от Xiaomi.

В издании Notebookcheck уверены, что утекшие ранее рендеры оказались точными — как будет выглядеть смартфон, уже известно.

Информацию о цене производитель пока не раскрыл.

* все фото издания Notebookcheck