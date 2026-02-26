Издание WCCFTech сообщает, что функция конфиденциальности в Galaxy S26 Ultra оказалась значительно сложнее, чем предполагали утечки.

После старта предзаказов на Galaxy S26 Ultra компания Samsung раскрыла детали работы нового экрана конфиденциальности. Как уточняет WCCFTech, функция получила аппаратную интеграцию и набор настроек, который выходит за рамки обычной защитной пленки.

Ранее предполагали, что речь идет о простом затемнении всей панели. На практике система работает точечно. Пользователь включает и отключает ее вручную либо задает автоматический режим.

Смартфон позволяет активировать защиту для конкретных приложений — например, банковского сервиса или галереи. При вводе пароля устройство скрывает поле ввода от посторонних глаз. При этом экран не блокирует остальной интерфейс полностью, а ограничивает видимость выбранных элементов.

YouTube-блогер MKBHD показал, что функция также скрывает входящие уведомления. По сути, Samsung дала инструмент с широкой персонализацией, а не статичную маску поверх дисплея.

По данным WCCFTech, некоторые китайские бренды рассматривают внедрение схожего решения в будущих моделях, что указывает на интерес производителей смарфонов к такому формату защиты данных.

* Все изображения - MKBHD