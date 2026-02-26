Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech рассказало о продвинутых настройках защиты дисплея в Galaxy S26 Ultra
Издание WCCFTech сообщает, что функция конфиденциальности в Galaxy S26 Ultra оказалась значительно сложнее, чем предполагали утечки.

После старта предзаказов на Galaxy S26 Ultra компания Samsung раскрыла детали работы нового экрана конфиденциальности. Как уточняет WCCFTech, функция получила аппаратную интеграцию и набор настроек, который выходит за рамки обычной защитной пленки.

Ранее предполагали, что речь идет о простом затемнении всей панели. На практике система работает точечно. Пользователь включает и отключает ее вручную либо задает автоматический режим.

Может быть интересно

Смартфон позволяет активировать защиту для конкретных приложений — например, банковского сервиса или галереи. При вводе пароля устройство скрывает поле ввода от посторонних глаз. При этом экран не блокирует остальной интерфейс полностью, а ограничивает видимость выбранных элементов.

YouTube-блогер MKBHD показал, что функция также скрывает входящие уведомления. По сути, Samsung дала инструмент с широкой персонализацией, а не статичную маску поверх дисплея.

По данным WCCFTech, некоторые китайские бренды рассматривают внедрение схожего решения в будущих моделях, что указывает на интерес производителей смарфонов к такому формату защиты данных.  

* Все изображения - MKBHD

#samsung #wccftech #дисплей #galaxy s26 ultra #экран конфиденциальности
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
6
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
4
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
+
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
3
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
1
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
+
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
19
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
16
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
Мишустин сообщил о запуске в России производства лайнера Ту-214
+
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
2
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
«Известия»: В Госдуме сообщили о критическом состоянии теплосетей в ряде регионов России
1
Энтузиаст упаковал игру в стиле Quake в файл размером 64 КБ
4
AMD ради мега-сделки с Meta* предложила гарантии на 20% компании в обмен на закупку чипов
1

Популярные статьи

Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
4
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
33
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
+

Сейчас обсуждают

Виталий Крюков
20:08
Розы Люксембург, Генерала Доватора, Олега Кошевого, 18-ый Советский переулок, Баумана, Баррикад. Регулярно по этим улицам езжу. Достаточно? И таких улиц много по всему городу. А уж дороги во дворах - ...
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
Китя.
20:06
А ещё я дрочу на коробочку из под процессора интел
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
20:04
Ему это не надо. посмотри его просмотры он на амудэ реально бабки рубит.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
20:01
ему вагоны с углем разгружать надо, там СИЗ точно востребованы 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
20:00
Зря он четкий все говорит как есть.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
19:58
да были клоуны на савеловском рынке 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
19:56
кто бы сомневался 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
19:55
Потому что я долбаёб
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
19:54
Он фанат амудэ. четкий пацанчик ему всегда лайки ставлю.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
19:53
а при чем тут "цепка на шее амудэ".
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter