После старта предзаказов на Galaxy S26 Ultra компания Samsung раскрыла детали работы нового экрана конфиденциальности. Как уточняет WCCFTech, функция получила аппаратную интеграцию и набор настроек, который выходит за рамки обычной защитной пленки.
Ранее предполагали, что речь идет о простом затемнении всей панели. На практике система работает точечно. Пользователь включает и отключает ее вручную либо задает автоматический режим.
Смартфон позволяет активировать защиту для конкретных приложений — например, банковского сервиса или галереи. При вводе пароля устройство скрывает поле ввода от посторонних глаз. При этом экран не блокирует остальной интерфейс полностью, а ограничивает видимость выбранных элементов.
YouTube-блогер MKBHD показал, что функция также скрывает входящие уведомления. По сути, Samsung дала инструмент с широкой персонализацией, а не статичную маску поверх дисплея.
По данным WCCFTech, некоторые китайские бренды рассматривают внедрение схожего решения в будущих моделях, что указывает на интерес производителей смарфонов к такому формату защиты данных.
* Все изображения - MKBHD