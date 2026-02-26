SANDMARC выпустила телеобъектив Tetraprism 72mm для последних моделей iPhone. Аксессуар рассчитан на будущую систему iPhone 17 Pro и обещает до 24-кратного увеличения.

Американская компания SANDMARC представила внешний объектив Tetraprism 72mm для iPhone от Apple. По данным GizmoChina, аксессуар учитывает особенности четырехпризменной телеcистемы, которую ожидают в линейке iPhone 17 Pro, и за счет этого увеличивает возможности оптического зума.

Производитель настроил объектив под предполагаемую перископическую систему в iPhone 17 Pro. В связке с ней смартфон способен обеспечить до 24-кратного увеличения за счет оптического усиления.

Аксессуар совместим и с iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro Max. На них компания заявляет гибридный зум до 15x.





Сам объектив крупный: 70 мм в высоту, 40,5 мм в диаметре и вес 180 граммов. Конструкция включает многослойное стекло с просветляющим покрытием для снижения бликов и сохранения точности цвета, а также 17-мм резьбу. Модуль крепится к фирменному чехлу и поддерживает другие фильтры бренда. Производитель рекомендует данный аксессуар для съемки животных, мероприятий и пейзажей.

* все фото издания SANDMARC