Издание WCCFTech сообщает о возможной премьере на конференции NVIDIA GTC 2026. По данным корейского Chosun Biz, компания впервые публично покажет чипы Feynman, выполненные по 1,6-нм техпроцессу.

Мартовская конференция NVIDIA обещает быть насыщенной. Глава компании Дженсен Хуанг анонсировал технологии, которые «никогда ранее не демонстрировались» (подробнее об этом читайте здесь ). Теперь появляются детали.

Корейское издание Chosun Biz утверждает: именно на GTC 2026 (начнется 15 марта в Сан-Хосе, США) состоится первый публичный показ процессоров Feynman. Это следующее поколение чипов NVIDIA после архитектуры Vera Rubin.

Ожидается, что Feynman станет первым продуктом, выпущенным по техпроцессу TSMC A16 (1,6 нм). Технология использует решение Super Power Rail (SPR) и представляет собой самый крошечный техпроцесс в мире. На начальном этапе NVIDIA может оказаться единственным заказчиком таких чипов — мобильные устройства перейдут на A16 озже, поскольку новый стандарт требует изменений в архитектуре.

Есть и другая интересная деталь. WCCFTech предполагает, что в Feynman впервые интегрируют аппаратные блоки LPU от компании Groq. Это решение должно снизить задержки при вычислениях. По аналогии с процессорами AMD X3D, блоки LPU могут встраивать прямо в кристалл, хотя это усложнит производство.

Запуск массового производства Feynman ожидают к 2028 году. До клиентов чипы доберутся в 2029-2030-м.