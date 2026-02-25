МВД России получило патент на беспилотник, который может патрулировать массовые мероприятия и применять перцовые баллончики для пресечения нарушений закона.

В России разработана инновационная система контроля правопорядка на массовых акциях — беспилотник-полицейский.

Изображение - ChatGPT

Специалисты Волгоградской академии МВД запатентовали беспилотный комплекс, предназначенный для патрулирования и реагирования на правонарушения на массовых мероприятиях. Новинка создана на базе квадрокоптера и оснащена громкоговорителем и устройствами для распыления слезоточивого газа.

Устройство оборудовано системой управления и навигации, позволяющей следить за обстановкой и подавать голосовые оповещения. В нижней части беспилотника имеется специальный блок с баллончиками перцового газа, предназначенными для нейтрализации правонарушителей.

Применение таких дронов позволит полиции эффективнее обеспечивать порядок и пресекать противоправные действия.