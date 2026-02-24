Издание Tom's Hardware пишет об инциденте с роботами-пылесосами DJI Romo. Эксперт в области искусственного интеллекта Сэмми Адуфаль случайно получил контроль над 6 700 роботов‑пылесосов, пытаясь настроить управление с помощью контроллера PlayStation.

Сэмми Адуфаль решил привязать свой робот-пылесос к контроллеру PlayStation. Для этого ему понадобилось разобраться в протоколе связи устройства. С помощью инструмента Claude Code он запросил токен доступа собственного пылесоса, но сервер производителя отдал ему совсем не те данные.

Источник изображения: DJI

Вместо авторизации для одного устройства система выдала ключи к 6700 роботам-пылесосам по всему миру. Выяснилось, что производитель хранил все токены в открытом виде на сервере. Адуфаль получил доступ к картам помещений, прямым видеотрансляциям с камер и микрофонам чужих устройств в США, Европе и Китае.

«Я не нарушал правил, не применял брутфорс и не обходил шифрование», — объяснил он The Verge. Проблема оказалась в том, что сервер сам отдал приватные данные, потому что они лежали без какой-либо дополнительной защиты.

Энтузиаст связался с DJI, и компания выпустила обновления. Но Адуфаль утверждает, что часть проблем осталась. Например, видеопоток с пылесоса до сих пор можно смотреть без PIN-кода. Он подчеркивает: дело не в шифровании каналов связи, а в том, что серверы производителя хранят пользовательские данные как открытую книгу.

Похожий случай был в прошлом году с пылесосами iLife. Тогда инженер обнаружил, что производитель удаленно заблокировал устройство пользователя после того, как тот запретил сбор телеметрии. Ситуация с DJI показывает ту же проблему: производители умной техники собирают слишком много данных, но не утруждают себя их защитой.