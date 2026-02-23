Издание Carscoops сообщает, что MG (принадлежащая SAIC) является первой среди китайских автопроизводителей, которая достигла совокупных продаж в миллион автомобилей в Европе и Великобритании.

У MG любопытная судьба. Бренд зародился в Британии, потом его купила Nanjing Automotive, а затем вместе с ней он перешел к SAIC. Теперь это лицо китайского автопрома в Европе. И, судя по цифрам, фирма вполне успешная: компания первой из китайских марок перевалила за миллион проданных машин в Европе и Великобритании.

Модельный ряд автомобилей MG в Европе. Источник: SAIC

Может быть интересно

В 2025 году MG реализовала на этих рынках больше 300 000 автомобилей. Из них свыше 85 000 ушли в Великобритании. Годовой рост — почти 30%. Компания держится на вершине китайского рейтинга в Европе уже 11 лет подряд и единственная из всех попала в общеевропейский топ-20, заняв 16-е место.

Фото: MG

Самый резкий скачок показали гибриды серии Hybrid+: их продажи взлетели на 300% до 137 000 штук. Электричек продали 46 000.

В первом полугодии 2025-го MG вообще обошла Tesla по продажам в Европе — 153 000 против 136 000 у американцев. При этом рынок в целом просел на 0,9%, а MG выросла на 18,6%.

Если смотреть географию, то в Италии, Испании и Франции суммарно продали уже больше 100 000 машин. В Великобритании — более 370 000, из них 100 000 чисто электрических. Поставки растут и в январе года нынешнего: почти 26 000 автомобилей — это на 15% больше, чем год назад.