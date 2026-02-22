Компания Pika Labs анонсировала сервис Pika AI Selves, который позволяет создавать ИИ‑двойников для общения в популярных мессенджерах и социальных сетях.

Скриншот Global_Chronicles

Сервис Pika AI Selves позволяет создать цифровую копию вашей личности. Для этого платформе понадобится ваша фотография, аудиозапись голоса и ответы на несколько вопросов. После этого нейросеть способна воспроизвести ваше поведение и манеру общения.

Скриншот Global_Chronicles

На старте аватар подключают к Slack, Telegram, WhatsApp*, Discord, Signal, iMessage и Google Chat. В будущем разработчики обещают этот список расширить. Двойник может выступать в роли личного ассистента: отвечать собеседникам, наполнять соцсети контентом, составлять черновики отчетов и помогать в рабочих проектах. При этом он не дает советов по медицине, юриспруденции и финансам — а про опасные или неприемлемые ответы можно сообщить модераторам.

У сгенерированных фото и видео будет водяной знак. Весь контент, созданный ИИ‑двойником, принадлежит пользователю. Pika обещает не использовать загруженные данные для обучения моделей, а при удалении аккаунта — стереть всю информацию полностью.

Пока сервис тестируют в режиме бета‑версии и предоставляют бесплатно. Позже часть функций переведут на платные подписки — цены объявят отдельно.

* WhatsApp принадлежит Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией в РФ.