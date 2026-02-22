Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Сервис Pika AI Selves позволит создать виртуального двойника для общения в соцсетях и мессенджерах
Компания Pika Labs анонсировала сервис Pika AI Selves, который позволяет создавать ИИ‑двойников для общения в популярных мессенджерах и социальных сетях.

 

Скриншот Global_Chronicles

Может быть интересно

Сервис Pika AI Selves позволяет создать цифровую копию вашей личности. Для этого платформе понадобится ваша фотография, аудиозапись голоса и ответы на несколько вопросов. После этого нейросеть способна воспроизвести ваше поведение и манеру общения.

Скриншот Global_Chronicles

На старте аватар подключают к Slack, Telegram, WhatsApp*, Discord, Signal, iMessage и Google Chat. В будущем разработчики обещают этот список расширить. Двойник может выступать в роли личного ассистента: отвечать собеседникам, наполнять соцсети контентом, составлять черновики отчетов и помогать в рабочих проектах. При этом он не дает советов по медицине, юриспруденции и финансам — а про опасные или неприемлемые ответы можно сообщить модераторам.

У сгенерированных фото и видео будет водяной знак. Весь контент, созданный ИИ‑двойником, принадлежит пользователю. Pika обещает не использовать загруженные данные для обучения моделей, а при удалении аккаунта — стереть всю информацию полностью.

Пока сервис тестируют в режиме бета‑версии и предоставляют бесплатно. Позже часть функций переведут на платные подписки — цены объявят отдельно.

* WhatsApp принадлежит Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией в РФ.

#ии #telegram #whatsapp #нейросеть #imessage #slack #виртуальный ассистент #pika labs
Источник: pika.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
4
Thermal Grizzly начала продажи процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки
2
Google сделала доступной запись звонков в приложении «Телефон» на аппаратах Pixel по всему миру
1
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
В Москве на 14 магистралях в ночное время светофоры начнут работать в режиме «зелёной волны»
+
«Сказка о царе Салтане» собрала в российском прокате миллиард рублей за десять дней
+
Настольные процессоры Intel Core 200E могут получить до 12 P-ядер и частоту до 5,9 ГГц
+
Астрономы назвали пробудившуюся после 100 млн лет черную дыру «космическим вулканом»
+
Microsoft объявила об увольнении главы игрового подразделения Фила Спенсер
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
2
Обновлённые «Волги» с уникальными характеристиками поступят в продажу в третьем квартале 2026 года
1
Глава Valve ответит в суде по иску на £656 млн из-за 30-процентной комиссии Steam
2
Эксперт Денис Иванов назвал «Газете.Ru» причины цен в 600–700 рублей за куриную грудку
1
Анонс десктопных процессоров Intel Nova Lake-S переносится на начало 2027 года
1
Moore Threads выпустила ноутбук MTT AIBOOK на базе китайского ARM процессора
+
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
5
NASA опубликовало отчёт о проблемном полёте космического корабля Starliner на МКС
1
Российский самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14 успешно выполнил сертификационные полёты
+
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
+
Охлаждение ноутбука до минусовых температур обеспечило превосходство над ПК в играх
+

Популярные статьи

Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
5
Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
1

Сейчас обсуждают

Владимир
20:48
Мс21 тоже много че заявляет) но пока тока тестеров перевозит.
ОАК: Лайнер МС-21-310 успешно завершил сертификационные полёты в северных широтах
Дмитрий Ивакин
20:39
Да ничего подобного у меня нет на Pixel 6 pro.
Google сделала доступной запись звонков в приложении «Телефон» на аппаратах Pixel по всему миру
Николай Новичков
20:37
Я этернал прошел без трассировки пути. На максималках фпс был выше 100 как правило. В 2к. Правда потом дедспейс ремейк мне ушатал м2. Теперь на хдд сижу и уже игры ставить особо некуда. Вот на хдд да,...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
artemuss1990
20:31
Ну забаньте уже этих 2-х петухов заднеприводных
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Китя.
19:40
Кайфовать в новый DOOM.Eternal ушел ага где вся игра построена на лучах и отражениях аж смешно. точно кайфофшик :-))
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
corsi
19:39
Только аналоги от Боинга и Гейробаса - дальность до 6 тыс.км заявляют, а у нас.. ньюансик.
ОАК: Лайнер МС-21-310 успешно завершил сертификационные полёты в северных широтах
Omon-Ra
19:31
чел просто отстоял своё мнение высказанное и ушёл в игрушки кайфовать играть)
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Китя.
19:16
амудэ болен он не считает лучи и DLSS типа бонус. Так включи когда DLSS на амудэ. или не можешь. а на RTX можно включить FSR только он нах не нужен вонючее конченное мыло. Проще Хеss включить толку бу...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
VRoman
19:16
Вот эти процессоры должны были выйти вместо 12го поколения
В семействе Bartlett Lake-S для сокета LGA 1700 шесть 10- и 12-ядерных процессоров только с P-ядрами
Георгий Пряхин
19:12
Какого момента, думают что цены вернутся к тем которые были во времена Хасвеллов и RTX2xxx?, ну пусть ждут дальше, ждунам не привыкать, вот цены на DDR5 конечно дичь полная, хорошо что два года назад ...
Запуск настольных процессоров AMD Ryzen 10000 и Intel Nova Lake может быть перенесён на 2027 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter