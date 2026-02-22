Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Apple может одновременно запустить складной смартфон и iPhone 18 Pro
По слухам, Apple готовится запустить массовое производство сразу двух линеек смартфонов — складного iPhone Fold и iPhone 18 Pro.

По информации WCCFTech со ссылкой на китайского инсайдера Momentary Digital, Apple решила синхронизировать производственные циклы своих будущих флагманов. Причина банальна и логична: компания не хочет рисковать с дебютом принципиально нового устройства и представит его вместе с проверенной классикой.

Изображение - WCCFTech

Старт назначен на июль 2026 года. К этому моменту в Apple рассчитывают закрыть главную проблему всех складных смартфонов — складку на экране. Инженеры якобы нашли способ сделать дисплей визуально бесшовным, экспериментируя с разной толщиной ультратонкого стекла (UTG). Раньше именно эта задача тормозила выход гаджета, теперь же, по слухам, проблема решена.

С обычными iPhone 18 Pro ситуация выглядит более предсказуемой. Они сохранят привычный дизайн и характеристики дисплеев, что упрощает подготовку производства. Основной вызов здесь — переход на новый техпроцесс. Чипы A20 Pro потребуют 2-нм литографии от TSMC. Apple уже зарезервировала значительный объем мощностей тайваньского производителя, но глобальный спрос на передовое оборудование может повлиять на стабильность поставок.

Одновременный запуск двух линеек снижает риски для компании. Если у складной модели возникнут сложности, обычные iPhone 18 Pro обеспечат плановые показатели продаж. В Apple информацию о сроках производства пока не комментировали.

#apple #производство #складной смартфон #слухи #wccftech #iphone fold #iphone 18 pro
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Remarc
15:09
да они взялись что-то переделывать и все поломалось списки,ники и тд,переименовать все же получилось,а картинку так и не делает это именно верхние частоты + там еще были с пастой кавери и с припоем го...
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
lighteon
15:04
Вот сейчас иронию и сарказм понял. По поводу того, кому пишу - помню. Даже test1 не запутал +) Насчет 4800-5100 не знал, раньше в тестах видел другие частоты... В ленте неудобно отображается комментар...
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
flyne
14:50
Из-за пасмурного неба сразу понимаешь, что некогда ясная и свежая Windows XP уже заброшена и навсегда осталась позади....
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
HWSCRU
14:50
У меня в эпоху S-775. 3 раза подряд материнка выходила из строя аккурат до истечения срока гарантии 3 года. И ДНС менял ее на новую. Вот такое везение...
Покупатель приобрёл комплект DDR5 почти в пять раз дешевле из-за ошибки продавца
Женя Безфамильный
14:50
У меня пс4 прослужила 5 лет,после покупки пятёрки отдал племянникам. Так что ей уже без малого 10 лет,полёт нормальный.
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
GVTaler
14:44
Если у кого-то после установки драйверов на ускоритель не появляется "Высокая производительность" в меню выбора графики под управлением Windows 10, можно воспользоваться следующей инструкцией: 1) * О...
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
Remarc
14:25
могут,fx-8300 будет быстрее в многопотоке чем athlon3000g ирония-сарказм? не,не слышал,речь была про этот канал с ютуба. частота разгона снизилась из-за техпроцесса от видюх.потому что перешли с vliw4...
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
Китя.
13:20
А вы еще не купили амудэ 8 ядерник для игры Tarkov :-))
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Dr.Dev
13:07
Я уже лет 10 как перестал читать с ридеров, потому что стало удобнее со смартфона. А читаю каждый день часа по 2 и больше. А это устройство получилось вообще ни то ни сё.
Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
Китя.
12:57
в игре Tarkov амудэ плачет и жалуются бедолаги даже файл подкачка делают от 40000 тысяч это 40GB. и донные настройки чтобы игра не вылетала. 8 ядерник сдулся ха-ха. ссылка https://www.playground.ru/es...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
