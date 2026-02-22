По слухам, Apple готовится запустить массовое производство сразу двух линеек смартфонов — складного iPhone Fold и iPhone 18 Pro.

По информации WCCFTech со ссылкой на китайского инсайдера Momentary Digital , Apple решила синхронизировать производственные циклы своих будущих флагманов. Причина банальна и логична: компания не хочет рисковать с дебютом принципиально нового устройства и представит его вместе с проверенной классикой.

Старт назначен на июль 2026 года. К этому моменту в Apple рассчитывают закрыть главную проблему всех складных смартфонов — складку на экране. Инженеры якобы нашли способ сделать дисплей визуально бесшовным, экспериментируя с разной толщиной ультратонкого стекла (UTG). Раньше именно эта задача тормозила выход гаджета, теперь же, по слухам, проблема решена.

С обычными iPhone 18 Pro ситуация выглядит более предсказуемой. Они сохранят привычный дизайн и характеристики дисплеев, что упрощает подготовку производства. Основной вызов здесь — переход на новый техпроцесс. Чипы A20 Pro потребуют 2-нм литографии от TSMC. Apple уже зарезервировала значительный объем мощностей тайваньского производителя, но глобальный спрос на передовое оборудование может повлиять на стабильность поставок.

Одновременный запуск двух линеек снижает риски для компании. Если у складной модели возникнут сложности, обычные iPhone 18 Pro обеспечат плановые показатели продаж. В Apple информацию о сроках производства пока не комментировали.