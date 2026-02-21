Издание Overclock 3D сообщает о закрытии компанией Sony студии Bluepoint Games, известной своими ремейками культовых игр.

Sony продолжает разбирать последствия своей стратегии по созданию игр-сервисов. Как стало известно Overclock 3D, под удар попала студия Bluepoint Games, которую компания приобрела менее пяти лет назад. Решение о закрытии вступит в силу уже в марте.

Изображение - Overclock 3D

Bluepoint Games специализировалась на ремейках и ремастерах. В послужном списке студии — Uncharted: The Nathan Drake Collection, Metal Gear Solid HD Collection, Shadow of the Colossus для PS4 и God of War Collection. Последней крупной работой стал ремейк Demon's Souls для PlayStation 5, получивший высокие оценки.

После этого Sony поручила Bluepoint разработку игры по мотивам God of War, но в формате игры-сервиса. Проект закрыли в январе 2025 года — вскоре после провального запуска Concord. В заявлении для прессы Sony благодарит команду за талант и вклад в игры для PlayStation, но подтверждает: студия прекратит существование.

Закрытие Bluepoint — лишь один из эпизодов в череде неудач Sony с играми-сервисами. Ранее компания отменила The Last of Us Online, мультиплеерный Twisted Metal и игру про Человека-паука. Единственным успехом остается Helldivers 2, и та вышла за пределами внутренних студий PlayStation. Бывший глава PlayStation Джим Райан, курировавший это направление, покинул компанию в 2024 году.