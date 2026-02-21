Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок объяснил РИА Новости, почему возникает аллергия на холод.

Почему у некоторых людей на морозе кожа покрывается сыпью и зудит, объяснил врач-аллерголог Владимир Болибок. В беседе с РИА Новости он описал биохимический процесс, который запускает холод в организме таких пациентов.

Проявления холодовой аллергии на коже человека

В крови людей с холодовой крапивницей присутствуют измененные крупные белки — криоглобулины. Когда кровь охлаждается и приливает к переохлажденной коже, эти белки выпадают в осадок, образуя хлопья. Это провоцирует дегрануляцию тучных клеток, содержащих гистамин. Выброс гистамина, в свою очередь, вызывает кожную реакцию.

Почему возникает такая реакция, науке до конца неясно. Но, по словам Болибока, чаще она проявляется на фоне других проблем: инфекций, аутоиммунных сбоев или заболеваний внутренних органов. Существует и наследственная форма, хотя это редкость. В таких случаях в семье уже есть родственники с тем же диагнозом.