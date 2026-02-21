Накануне Дня защитника Отечества россияне стали объектами новой мошеннической схемы, обещающей выплату дивидендов от компании «ГазИнвест».
Информация распространяется через таргетированную рекламу и фейковые сайты, имитирующие известные медиа. Жертвам обещают начисления от 80 тысяч рублей, мотивируя это решением правительства в честь праздника. При переходе по ссылке россиянин попадает на страницу, где мошенники собирают паспортные данные и банковские реквизиты. Такие данные используются для оформления кредитов или кражи денег с карт граждан.