Под видом дивидендных выплат от выдуманной компании, злоумышленники пытаются похитить деньги и персональные данные

Накануне Дня защитника Отечества россияне стали объектами новой мошеннической схемы, обещающей выплату дивидендов от компании «ГазИнвест».

Информация распространяется через таргетированную рекламу и фейковые сайты, имитирующие известные медиа. Жертвам обещают начисления от 80 тысяч рублей, мотивируя это решением правительства в честь праздника. При переходе по ссылке россиянин попадает на страницу, где мошенники собирают паспортные данные и банковские реквизиты. Такие данные используются для оформления кредитов или кражи денег с карт граждан.