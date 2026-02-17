Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о новой схеме мошенничества, связанной с заказом спецтехники для уборки снега.

На фоне рекордных снегопадов активизировались кибермошенники. Пользуясь повышенным спросом на технику для очистки дорог и дворов, они вводят людей в заблуждение и воруют деньги.





Фото - скрин видео Вестник Киберполиции России

Официальный представитель МВД Ирина Волк в видеообращении предупредила – злоумышленники рассылают фальшивые объявления о предоставлении услуг по уборке снега. Потенциальных заказчиков заманивают дешевизной, убедительными договорами и подробными деталями о технике. Получив предоплату, мошенники исчезают.



