Global_Chronicles
МВД предупредило о мошенничестве на услугах по уборке и вывозу снега
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о новой схеме мошенничества, связанной с заказом спецтехники для уборки снега.

На фоне рекордных снегопадов активизировались кибермошенники. Пользуясь повышенным спросом на технику для очистки дорог и дворов, они вводят людей в заблуждение и воруют деньги.


Фото - скрин видео Вестник Киберполиции России

Официальный представитель МВД Ирина Волк в видеообращении предупредила – злоумышленники рассылают фальшивые объявления о предоставлении услуг по уборке снега. Потенциальных заказчиков заманивают дешевизной, убедительными договорами и подробными деталями о технике. Получив предоплату, мошенники исчезают.


Официальный телеграм-канал УБК МВД России предупреждает: будьте осторожны при заказе таких услуг. Всегда проверяйте подрядчика, встречайтесь лично и заключайте договор с официальными компаниями.

#мошенники #мвд #спецтехника #предупреждение #снегопад #ириной волк
Источник: t.me
+
Популярные новости

Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
1
Древние породы Шотландии рассказали о климате в период глобального оледенения
+
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Первый в мире натрий-ионный фонарь с емкостью 10 000 мАч работает при -40°C и выдает 2500 люмен
+
AP: Четыре новых астронавта прибыли на МКС для замены ранее эвакуированного экипажа NASA
+
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Астрономы объяснили таинственное 200-дневное затемнение на 97% звезды в созвездии Единорога
+
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
63
Данные космического аппарата NASA заставили пересмотреть модели нагрева солнечной короны
+
Разработчики эмулятора RPCS3 выходят на финишную прямую — игр с серьёзными проблемами всё меньше
1
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
Обеспечивать ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» стройматериалами будут 10 производственных площадок
+
Ростех: Новый Ил-114-300 будет готов к выполнению регулярных рейсов к концу лета
+
На европейском рынке наблюдается снижение цен на комплекты оперативной памяти
1
Британское подразделение Sony предлагает пользователям арендовать консоль PlayStation 5
2
Telegram за сутки заблокировал свыше 235 тысяч каналов и групп
4
Эксперт протестировал GTX 1080 Ti и RX 5700 XT в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх 2026 года
2
Японская компания Direct Cars представила кемпер Dune Rover на базе Daihatsu Hijet
1

Популярные статьи

Пять по-настоящему удививших меня игр
27
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
44
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
24
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
6
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
1
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
+
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
2

Сейчас обсуждают

Imeron
20:47
Пожалуй, это лучший шаблон под каждую статью. "На самом деле есть "Х", и всё работает". Может быть хуже, может быть лучше, может быть даже не работает, но для этого надо иметь желание решить проблему,...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Данил Васин
20:46
да, у меня в одном компе до сих пор 2070 супер, в другом 5700хт, в среднем у них паритет
Эксперт протестировал GTX 1080 Ti и RX 5700 XT в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх 2026 года
Я - Константин
20:45
Спасибо интересно читать
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
TechoNews
20:21
Спасибо за лесные слова. Позволю себе не совсем согласиться с Вами. 1. У Suunto огромная база поклонников, в основном среди проф. спортсменов. 2. Run стоят недорого, но при этом их функциональности бу...
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
ark-bak
20:11
Ничё-ничё мы подождём, этот картельный сговор развяжет руки Китаю и будут потом эти "вендоры" будут сосать бибу
Valve официально подтвердила, что Steam Deck будет иногда пропадать из продажи из-за дефицита памяти
Wanderen
20:00
Обзор отличный. Вне всяких похвал. Но, сами часы полное дерьмо. ( фины старались, но есть причины выше их). Проще говоря, из-за известных событий. Лучшая фирна которую стоит брать в настоящее это Huaw...
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
NuclearMissionJam
19:32
При чем тут это? Я играть в игры активно начал в 2010 и готика мне попалась раньше, чем демка кризиса. Но даже если бы было наоборот, не факт, что я бы обратил на кризис внимание.
Пять по-настоящему удививших меня игр
Windmark_
19:10
Скачай WG portal . На мобиле работает замечательно . Бесплатно и без рекламы . Инста , телега , Ютуб работают . При смене интернета на wifi и обратно надо перезапускать . На ПК вышла версия , но я не...
Пять по-настоящему удививших меня игр
32Влад32
19:08
ГДЕ ТЕСТ? Это ПАРОДИЯ на тест!
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Windmark_
19:07
Естественно раньше , она вышла в 2006 а кризис в 2007. Какой высокоинтелектуал🤡
Пять по-настоящему удививших меня игр
