На фоне рекордных снегопадов активизировались кибермошенники. Пользуясь повышенным спросом на технику для очистки дорог и дворов, они вводят людей в заблуждение и воруют деньги.
Фото - скрин видео Вестник Киберполиции РоссииОфициальный представитель МВД Ирина Волк в видеообращении предупредила – злоумышленники рассылают фальшивые объявления о предоставлении услуг по уборке снега. Потенциальных заказчиков заманивают дешевизной, убедительными договорами и подробными деталями о технике. Получив предоплату, мошенники исчезают.
Официальный телеграм-канал УБК МВД России предупреждает: будьте осторожны при заказе таких услуг. Всегда проверяйте подрядчика, встречайтесь лично и заключайте договор с официальными компаниями.