РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова сообщает о перспективах снятия ограничений с Telegram.

Слухи о полной блокировке Telegram с 1 апреля взбудоражили пользователей. Но в Госдуме дают понять: у мессенджера есть шанс избежать ограничений — если он пойдёт на уступки.

По словам зампреда думского комитета Андрея Свинцова, дата 1 апреля скорее юмористическая, чем зловещая. У мессенджера есть полтора месяца, чтобы привести дела в порядок. Тогда никаких ограничений не последует — наоборот, их могут снять.

Депутат пояснил, что руководство Telegram способно легализовать работу сервиса в России, соблюдая четыре обязательных условия:

— регистрация официального представительства в России,

— хранение персональных данных пользователей на серверах внутри страны,

— своевременная уплата налогов российским государственным органам,

— блокировка контента, нарушающего российские законы.

Свинцов напомнил: на этой неделе Telegram заблокировал больше 230000 каналов и файлов. Так что шанс на снятие ограничений остаётся — но всё зависит от готовности компании выполнять требования.