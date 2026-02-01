Сайт Конференция
Global_Chronicles
SpaceX представила в FCC план размещения миллиона спутников для создания системы орбитальных ЦОД
Tom's Hardware сообщает, что SpaceX официально подала в Федеральную комиссию по связи (FCC) заявку на создание орбитальной системы обработки данных. Компания Илона Маска планирует вывести на орбиту до миллиона спутников.

Согласно документам, которые изучило издание Tom's Hardware, SpaceX сделала первый официальный шаг к реализации масштабного орбитального проекта. Компания запросила у американских регуляторов разрешение на развертывание группировки из миллиона спутников, предназначенных исключительно для вычислений, а не для связи.

В заявке в Федеральную комиссию по связи (FCC) компания заявляет, что эти аппараты будут работать как орбитальные центры обработки данных. Их задача — поддерживать вычисления для искусственного интеллекта, машинного обучения и периферийных систем. По задумке SpaceX, использование солнечной энергии за пределами атмосферы сделает такие дата-центры экономически более выгодными, чем наземные аналоги.

Аппараты планируют разместить на высотах от 500 до 2000 километров, сгруппировав их «в узких орбитальных оболочках, охватывающих до 50 км каждая (оставляя достаточно места для предотвращения конфликтов с другими системами со схожими амбициями)». В компании оценивают, что система в итоге сможет обеспечивать до 100 гигаватт вычислительной мощности. В своих документах SpaceX называет этот проект шагом на пути к становлению человечества как «цивилизации II типа» по шкале Кардашева — то есть цивилизации, способной использовать всю энергию своей звезды.

Однако главным препятствием для реализации этих планов может стать не технология, а физическое пространство. Уже сегодня орбита Земли перегружена: одна только группировка Starlink насчитывает около 9000 спутников, что уже вызывает озабоченность у экспертов по космической безопасности.

План по запуску миллиона новых объектов эксперты воспринимают как потенциально катастрофический. Он резко повышает риск реализации «синдрома Кесслера» — гипотетического сценария, при котором столкновения спутников порождают лавинообразный рост количества обломков. Такой пояс космического мусора может на десятилетия заблокировать человечеству доступ в околоземное пространство и, по иронии, поставить крест на других амбициях SpaceX, включая полеты на Марс.

*  все фото предоставлены: @niccruzpatane на X

#искусственный интеллект #илон маск #ии #spacex #спутники #tom&#x27;s hardware #fcc #синдром кесслера #орбитальный дата-центр
Источник: tomshardware.com
