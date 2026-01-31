Некоторые пользователи заявляют, что это «конец для игровых студий».

Издание vc.ru сообщает о реакции игрового сообщества на запуск бета-версии генератора миров Genie 3 от Google. Некоторые пользователи заявляют, что это «конец для игровых студий», так как инструмент позволяет за минуты создавать сцены из еще не вышедшей GTA VI и копии популярных игр.

Изображение - Genie 3

После запуска бета-версии Project Genie пользователи соцсетей начали массово экспериментировать с новым инструментом от Google. Некоторые из них заходят так далеко, что называют этот релиз «концом для игровых студий». Поводом для таких заявлений стали эксперименты с системой, которая позволяет по текстовому описанию генерировать интерактивные трехмерные сцены.

Набор сцен в стиле GTA

Вариант GTA VI в Гренландии

«С помощью Genie 3 вы можете играть в Minecraft с шейдерами прямо в браузере в режиме реального времени. Это просто непрерывный поток видео в реальном времени, и он работает со всеми запросами, которые я ему задавал», написал в посте, размещенном в соцсети Х пользователь @jen_w1n.

Энтузиасты не только копируют механики популярных тайтлов вроде The Legend of Zelda или Subway Surfers, но и активно воссоздают атмосферу еще не вышедшей GTA VI по трейлеру, а также придумывают ее альтернативные версии в других странах. При этом важно отметить технические ограничения: каждая сгенерированная сессия длится не больше минуты, идет без звука, а записать свое «прохождение» можно только с водяным знаком. Скачать созданные 3D-модели или код невозможно. Доступ к бета-тесту имеют только совершеннолетние подписчики платного тарифа Google AI Ultra в США.