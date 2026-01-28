Сайт Конференция
Global_Chronicles
ТАСС: Зафиксирован резкий рост спроса у россиян на обереги и осиновые колья в 2025 году
ТАСС сообщает о результатах исследования рынка магических атрибутов. Согласно данным, в 2025 году спрос россиян на обереги и осиновые колья вырос в 2-4 раза, а в целом на все подобные товары — на 50%.

Россияне стали активнее покупать предметы, связанные с эзотерикой и магией. Как передает ТАСС со ссылкой на исследование компании «АТОЛ», анализ миллионов чеков за два года выявил значительный рост спроса на целый ряд необычных товаров.

 

Фото Юрий Смитюк/ ТАСС

Обереги оказались самой популярной категорией, заняв 36% продаж. Спрос на них подскочил в 2,2 раза, при этом средняя цена упала на 33%, до 498 рублей. Но настоящим лидером роста стали осиновые колья — их покупали в четыре раза чаще. Стоили они в среднем 333 рубля.

Рост спроса затронул и другие товары. Например, стеклянные шары стали покупать в два раза чаще, кукол вуду — на 63% чаще. Спрос на руны увеличился на 54%. При этом цены на большинство позиций, по данным «АТОЛ», снизились.

В то же время интерес к картам таро, наоборот, слегка упал — на 5%. В целом же рынок магических атрибутов в 2025 году показал рост на 50% по сравнению с предыдущим годом. Исследование охватило 5,7 миллиона обезличенных чеков, собранных через сервис компании.

#исследование #тасс #атол #магические атрибуты #обереги
Источник: tass.ru
