Китайская компания Geely вышла на финальную стадию разработки твердотельных батарей.

Китайский автопроизводитель Geely наметил конкретный срок для перехода от исследований к практике. Как сообщает CarNewsChina, компания планирует в нынешнем году завершить сборку первого опытного твердотельного аккумуляторного блока. Это означает, что лабораторные образцы с рекордной плотностью энергии впервые испытают в реальном автомобиле.

Geely работает над собственными батареями с середины 2010-х, объединив разрозненные проекты в единое предприятие. Компания создала специализированные лаборатории и даже делится патентами на безопасность с другими производителями. Теперь фокус сместился на следующее поколение элементов.

Ключевой показатель — плотность энергии. В лабораторных условиях экспериментальные элементы Geely уже показывают около 400 Вт·ч/кг. Для сравнения, современные серийные литий-ионные батареи редко превышают 300 Вт·ч/кг. Разница существенная.

Следующий шаг — интеграция. Нужно собрать множество таких ячеек в единый, безопасный и управляемый блок (пак), пригодный для установки в машину. Именно эту задачу и планируют решить в 2026 году. Пока неясно, на какой платформе будут проводить тесты.

Geely — не единственный игрок на этом поле. Другие китайские компании, такие как Dongfeng, SAIC и Chery, также активно разрабатывают твердотельные технологии, устанавливая схожие сроки — 2026-2027 годы. Это соответствует национальным промышленным приоритетам Китая, который сделал ставку на инновации в области электромобилей.