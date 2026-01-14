Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил о новой схеме мошенников.

После новогодних праздников у россиян в почте стали появляться письма с привычным логотипом, но с очень странным содержанием. Юрист Иван Соловьев объяснил, что это новая схема злоумышленников.

В письме указано, что в личный кабинет на «Госуслугах» зашли с нового устройства, причём из Киева. Чтобы успокоить получателя, тут же добавляют: «Если это были не вы — ничего делать не нужно». Эта фраза и делает сообщение абсурдным, отмечает юрист.

Но именно на эту нестыковку и рассчитывают мошенники. Они надеются, что человек, испугавшись за свой аккаунт, проигнорирует странную инструкцию и всё-таки позвонит по указанному «службы поддержки» номеру. Этот звонок и станет началом многоходовой схемы.

После контакта злоумышленники попытаются выманить деньги, получить доступ к недвижимости или даже завербовать человека для противозаконных действий. Соловьев призывает не поддаваться на провокацию. При получении такого письма его нужно сразу удалить, не переходя по ссылкам и не звоня по указанным номерам.