Старые названия WD Black и WD Blue уходят в прошлое. Компания Sandisk представила на CES новую линейку SSD-накопителей под названием OPTIMUS.

Компания Sandisk решила упростить выбор SSD для покупателей. Вместо нескольких разных линеек теперь будет одна — OPTIMUS, внутри которой накопители разделены по производительности и назначению.

На выставке CES компания Sandisk, известный производитель флеш-памяти, анонсировала новую линейку SSD. Она получила название OPTIMUS и заменит собой старые бренды WD Black и WD Blue на потребительском рынке. По сути, это не новые накопители, а ребрендинг уже существующих моделей.

Линейка разделена на три уровня. Базовый уровень — это просто Optimus. Уровень для геймеров и энтузиастов получил приставку GX. А флагманские модели для максимальной производительности теперь будут называться Optimus GX PRO. Все они используют форм-фактор M.2 и поддерживают интерфейсы PCIe 4.0 или PCIe 5.0.

Примеры переименования выглядят так. Старый накопитель WD Blue SN5100 теперь будет называться Optimus 5100. Модель WD Black SN7100 превратится в Optimus GX 7100. А быстрый WD Black SN850X получит имя Optimus GX PRO 850X. Sandisk пока не сообщает об изменении технических характеристик — речь идет именно о новой системе именования.

Как заявила вице-президент компании Хайди Аркинсталл, цель ребрендинга — помочь потребителям быстрее находить подходящее решение. Вместо того чтобы разбираться в разных линейках, теперь можно выбрать нужный уровень внутри одной — OPTIMUS.