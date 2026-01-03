Мэтт Фирор подтвердил, что покинул ZeniMax Online Studios из-за отмены новой MMORPG. Решение Microsoft стало для него личной точкой выхода после почти двадцати лет работы. Об этом рассказало издание Tweak Town.

Как сообщает Tweak Town, Microsoft отменила разработку MMORPG Project Blackbird, после чего основатель ZeniMax Online Studios Мэтт Фирор (Matt Firor) покинул студию. Об этом он сообщил напрямую , назвав закрытие проекта единственной причиной своего ухода.

Project Blackbird разрабатывали в ZeniMax Online Studios с 2018 года. Это была новая MMORPG, не связанная с The Elder Scrolls, и один из ключевых проектов студии за пределами ESO. Летом 2025 года Microsoft закрыла Blackbird на фоне масштабных сокращений и пересмотра линейки проектов Xbox.

Вскоре после этого Фирор ушел из компании, однако долгое время не объяснял свое решение публично. В начале нового года он сделал это в обсуждении на платформе Bluesky. По его словам, именно отмена Blackbird стала решающим моментом. Он подчеркнул, что работал над этим проектом как над игрой, которую хотел создать всю карьеру, и после ее закрытия не видел причин оставаться в студии.

Отдельно Фирор упомянул команду ZeniMax Online Studios и сообщество Elder Scrolls Online. Он отметил, что проработал с разработчиками почти двадцать лет и по-прежнему высоко оценивает их работу. Сейчас он больше не участвует в управлении студией и играет в ESO уже как обычный пользователь.

Новых студий Фирор открывать не планирует. Он консультирует отдельные стартапы и инвестирует в небольшие команды, не раскрывая деталей и не делая анонсов.