Китайская компания Zhaoxin подтвердила разработку нового поколения процессоров KX-8000 для высокопроизводительных ПК.

На рынке мощных процессоров для ПК давно и прочно правят AMD и Intel. Китайская компания Zhaoxin теперь хочет составить им конкуренцию.

Zhaoxin официально объявила о работе над процессорами KX-8000. Новинки станут развитием линейки KX-7000 2023 года, которые уже работали с памятью DDR5, но отставали по производительности от современных решений AMD. В новой серии компания намерена это исправить.

Ключевые заявленные характеристики — тактовая частота до 4 ГГц, поддержка стандартов PCIe 5.0 и памяти только DDR5. При этом Zhaoxin прямо заявляет, что KX-8000 должны показать лидирующую производительность по сравнению с архитектурой AMD Zen 4. Конкретных данных о количестве ядер или результатах тестов компания пока не раскрывает — её сообщение носит характер анонса дорожной карты.

Предыдущее поколение, KX-7000, использовало 7-нм техпроцесс и имело 8 ядер. Для конкуренции с топовыми потребительскими чипами AMD новым процессорам потребуются более серьезные аппаратные улучшения. На что именно сделает ставку Zhaoxin, станет ясно ближе к релизу.

Точные сроки выхода KX-8000 также не названы. Если компания планирует выпустить их в 2026 году, то на розничный рынок они могут попасть в следующем году. Пока это заявление о намерениях, которое показывает растущий уровень притязаний китайских разработчиков.