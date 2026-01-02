Редакция GizmoChina обратила внимание на материал коллег из Windows Latest, где те подробно описали концепт умных очков от Lenovo. Устройство позиционируют как инструмент для публичных выступлений.

Концепт называется Lenovo AI Glasses Concept. Ключевая особенность — встроенный телесуфлер. Эта функция проецирует текст перед глазами, помогая докладчикам, стримерам или просто тем, кто часто говорит на камеру.

Управлять очками можно через сенсорную панель на оправе или голосом. Самостоятельно гаджет умеет принимать звонки и управлять медиа. Но для сложной работы ему нужен помощник.

Этим помощником стал Lenovo Qira — голосовой ИИ. Принцип работы здесь особый: Qira обрабатывает данные не на очках, а на подключенном смартфоне или компьютере. Это снимает нагрузку с устройства, но делает его бесполезным без телефона в кармане. Заявленные функции помощника — перевод в реальном времени и распознавание изображений. Для последнего на оправе есть камера.

Также в очках заявлена функция Catch Me Up. Она создает утреннюю сводку, обрабатывая уведомления с других гаджетов пользователя.

По данным Windows Latest, которые приводит GizmoChina, концепт весит около 45 граммов. Автономность устройства может достигать восьми часов.