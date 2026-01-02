LG объявила о предстоящем выпуске обновленной линейки ноутбуков Gram, которую представят на выставке CES 2026.

Накануне выставки CES 2026 LG раскрыла детали о следующем поколении своих ноутбуков Gram. Традиционно легкие модели теперь получают усиленный корпус и серьезные ИИ-функции.

Главное изменение в конструкции — использование сплава Aerominum. Этот магниево-алюминиевый композит разработали с применением аэрокосмических технологий. LG утверждает, что материал снижает вес, но повышает прочность. Некоторые модели даже проходили испытания по военным стандартам.

Искусственный интеллект стал второй ключевой особенностью. Часть новинок будет соответствовать требованиям Microsoft Copilot+. При этом у LG появится собственное приложение Gram с локальной языковой моделью — оно сможет работать без интернета, помогая с текстами или идеями.

Самой интересной моделью для рынка Северной Америки станет 17-дюймовый LG gram Pro AI. Производитель называет его самым легким ноутбуком такого размера с дискретной графикой — внутри будет установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050. Разрешение экрана составит 2560×1600.

16-дюймовая версия окажется еще компактнее и легче — всего 1199 граммов. Она получит OLED-дисплей высокого разрешения и емкую батарею. Все модели улучшат работу с фирменным приложением Gram Link для быстрого обмена файлами между ноутбуками, смартфонами и телевизорами LG.

Презентация устройств состоится на выставке CES 2026, которая начнется в следующий вторник в Лас-Вегасе.