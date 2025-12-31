NVIDIA и AMD готовят очередное повышение цен на видеокарты в начале 2026 года. Флагманская RTX 5090, по данным источников, может достичь отметки в 5000 долларов.

Ожидаемое геймерами подорожание видеокарт приобретает конкретные очертания и цифры. Вслед за сообщениями о планах NVIDIA и AMD изменить цены появились и первые прогнозы по стоимости будущих флагманов.

Источники в корейском издании Newsis подтверждают: производители графических процессоров начнут повышение цен уже в первом квартале следующего года. AMD может сделать это уже в январе, а NVIDIA — в феврале. Волна затронет актуальные серии, то есть RTX 50 от NVIDIA и RDNA 4 от AMD. Процесс будет постепенным, но ощутимым.

Цены поползут вверх ежемесячно. И это после недавнего относительного спада, который, по сути, был лишь сезонными праздничными скидками. Теперь тренд развернется. Флагманская GeForce RTX 5090, стартовавшая с цены в $2000, рискует достичь планки в $5000. Рост в два с половиной раза.

Почему так происходит? Инсайдеры указывают на память. Себестоимость производства графических процессоров только из-за компонентов памяти выросла более чем на 80%. При этом обычный пользователь сталкивается еще и с дефицитом. Не потому, что чипов стали делать меньше. Просто значительную часть предложения, особенно моделей RTX 5060 Ti и 5070, скупают специализированные сборщики в Азии.

Эти компании перепрофилируют потребительские видеокарты для задач искусственного интеллекта. На рынке уже давно появляются тысячи кастомных карт с вентиляторами типа "турбина", предназначенные не для игр. Моддеры даже продают модифицированные RTX 4080 и 5080 с удвоенной памятью — 32 ГБ «для ИИ».

В итоге вышло, что геймеры и энтузиасты апгрейда ПК снова оказываются в проигрыше. В итоге первый квартал 2026 года готовит покупателям не радость от новых технологий, а заметно возросшие цифры в прайс-листах. Видеокарты останутся на полках, но их доступность для большинства геймеров снова окажется под вопросом.