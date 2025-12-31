Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
NVIDIA и AMD повысят цены на видеокарты в начале 2026 года — RTX 5090 может подорожать до $5000
NVIDIA и AMD готовят очередное повышение цен на видеокарты в начале 2026 года. Флагманская RTX 5090, по данным источников, может достичь отметки в 5000 долларов.

Ожидаемое геймерами подорожание видеокарт приобретает конкретные очертания и цифры. Вслед за сообщениями о планах NVIDIA и AMD изменить цены появились и первые прогнозы по стоимости будущих флагманов.

Источники в корейском издании Newsis подтверждают: производители графических процессоров начнут повышение цен уже в первом квартале следующего года. AMD может сделать это уже в январе, а NVIDIA — в феврале. Волна затронет актуальные серии, то есть RTX 50 от NVIDIA и RDNA 4 от AMD. Процесс будет постепенным, но ощутимым.

Цены поползут вверх ежемесячно. И это после недавнего относительного спада, который, по сути, был лишь сезонными праздничными скидками. Теперь тренд развернется. Флагманская GeForce RTX 5090, стартовавшая с цены в $2000, рискует достичь планки в $5000. Рост в два с половиной раза.

Почему так происходит? Инсайдеры указывают на память. Себестоимость производства графических процессоров только из-за компонентов памяти выросла более чем на 80%. При этом обычный пользователь сталкивается еще и с дефицитом. Не потому, что чипов стали делать меньше. Просто значительную часть предложения, особенно моделей RTX 5060 Ti и 5070, скупают специализированные сборщики в Азии.

Эти компании перепрофилируют потребительские видеокарты для задач искусственного интеллекта. На рынке уже давно появляются тысячи кастомных карт с вентиляторами типа "турбина", предназначенные не для игр. Моддеры даже продают модифицированные RTX 4080 и 5080 с удвоенной памятью — 32 ГБ «для ИИ».

В итоге вышло, что геймеры и энтузиасты апгрейда ПК снова оказываются в проигрыше. В итоге первый квартал 2026 года готовит покупателям не радость от новых технологий, а заметно возросшие цифры в прайс-листах. Видеокарты останутся на полках, но их доступность для большинства геймеров снова окажется под вопросом.

#amd #nvidia #видеокарты #цены #rtx 5090 #radeon rx 9000
Источник: wccftech.com
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Сейчас обсуждают

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter