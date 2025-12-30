Компания Sharge, известная своими портативными зарядками, анонсировала собственную платформу для очков с искусственным интеллектом.

Компания Sharge решила не добавлять в умные очки все функции подряд, а сосредоточиться на конкретных сценариях. Компания хочет решить типичные для этой категории проблемы: неудобную посадку, короткое время работы и сомнения в приватности.

Вместо этого компания сначала определила основные варианты использования. По этому принципу она и построила новую платформу Loomos, а затем выпустила на ней два разных устройства.

Первая модель, Loomos L1, создана для съемки. Ее главная конструктивная особенность — модуль камеры перенесли из передней части оправы в дужку. Такой подход, который Sharge называет «Phoenix Architecture 1.0», меняет баланс веса. Это должно повысить комфорт при ношении. В камере используется сенсор Sony IMX681 и широкоугольный объектив. Программная часть отвечает за стабилизацию и обработку снимков с помощью ИИ. Для воспроизведения звука Sharge привлекла специалистов Goertek. Они разработали динамики, которые, по заявлению компании, снижают искажения и уменьшают утечку звука наружу.

Работа над удобством не ограничилась техническими решениями. Компания предлагает десять вариантов дизайна оправы. Для пользователей с обычными очками предусмотрена система подгонки с использованием ИИ и 3D-печати, чтобы совместить умные и диоптрийные линзы. В основе ПО лежит система Loom OS 2.0. Она работает как «активная память», автоматически сохраняя и сортируя заснятые моменты. Для анализа этого контента Sharge сотрудничает с платформой Memories.ai. Ее ИИ-алгоритмы умеют искать в видеоархиве, составлять краткие описания и создавать на основе записей короткие видеоролики.

Вторая модель, Loomos S1, фокусируется на дополненной реальности. Она построена на обновленной «Phoenix Architecture 2.0». Каркас выполнен из титанового сплава, что, по словам производителя, позволило вдвое снизить вес по сравнению с аналогами. Оптический модуль «Dragonfly Optical Engine», разработанный совместно с Appotronics, поддерживает показ 3D-контента отдельно для каждого глаза. Звук здесь выводят через компактный динамик на кремниевой подложке — такое решение экономит пространство внутри оправы.

Ключевая идея S1 — проактивная помощь. Очки оснащены датчиками для отслеживания окружения. ИИ-система анализирует эти данные и пытается предугадать, какая информация может понадобиться пользователю. Например, она может выводить напоминания или контекстные подсказки прямо в поле зрения. Sharge описывает эту модель как помощника, который реагирует на взгляд пользователя, избавляя его от необходимости каждый раз искать смартфон.