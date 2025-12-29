Разработчики выпустили публичную бета-версию программы Shader Beam с открытым исходным кодом. Технология позволяет добиться на современных мониторах с высокой частотой обновления четкости движущегося изображения, сравнимой со старыми ЭЛТ-дисплеями.

Любители ретро-игр и киберспорта часто ностальгируют по четкой картинке старых ЭЛТ-мониторов. Как сообщает издание VideoСardz, новая программа Shader Beam пытается вернуть это ощущение на современные ЖК и OLED-панели.

Принцип работы технологии основан на особенностях ЭЛТ-экранов. В тех мониторах изображение не было статичным — пиксель загорался импульсом и быстро гас. На современных же дисплеях пиксель светится постоянно на протяжении всего кадра, и это создает размытие в динамичных сценах.

Shader Beam, по сути, представляет собой специальный шейдер для видеокарты. Он программно симулирует тот самый импульсный характер свечения «электронно-лучевой трубки». Для этого программа требует от монитора высокой частоты обновления — от 120 до 480 Гц, чтобы генерировать несколько промежуточных субкадров на каждый кадр игры. В итоге размытие в движении должно заметно уменьшиться.

Однако у технологии есть важные ограничения, которые превращают её в инструмент скорее для энтузиастов. Shader Beam работает только в полноэкранном режиме с обязательной вертикальной синхронизацией (VSync). Разработчики настоятельно рекомендуют отключить все адаптивные технологии вроде G-Sync или FreeSync, а также HDR. Пропущенные кадры из-за нагрузки на систему будут проявляться в виде заметного мерцания.





Более того, для идеальной работы авторы советуют использовать две видеокарты — одну для самой игры, а вторую целиком выделить под работу шейдера Shader Beam. Так что технология пока далека от массового применения. Но она служит важным доказательством концепции, показывая, что к четкости ЭЛТ-мониторов можно приблизиться и на современном железе, пусть и довольно сложным путем.