Российский рынок готовится к пополнению в сегменте внедорожников. Китайская марка BAW анонсировала новые модели семейства «212» на следующий год.

Планы бренда на будущий год озвучил представитель дилерской сети. В первой половине года покупателям представят сразу три новинки.

Первая — пикап на базе внедорожника 212 T01. Его длина превысит 5,4 метра. Вторая — дизельная модификация с автоматической коробкой передач. Ее двигатель будет развивать 159 лошадиных сил. Третья новинка — специальная экспедиционная комплектация Gaodi с дополнительной защитой кузова, экспедиционным багажником и набором фирменных аксессуаров.

Еще одну модель — трехдверную версию 212 T01 — планируют выпустить во втором полугодии. Она станет компактнее и маневреннее стандартного пятидверного варианта за счет короткой колесной базы.