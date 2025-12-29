Японские ритейлеры начали ограничивать продажи видеокарт с большим объемом памяти.

Волна дефицита памяти, которая уже подняла цены на SSD и оперативку, накрыла новый сегмент. Теперь под удар попали видеокарты.

Японский магазин Tsukumo eX. ввел правило: один покупатель — одна видеокарта. Это касается моделей GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти или старше, а также флагманских Radeon RX 9000-й серии. Причина проста — их почти невозможно достать. Представитель магазина прямо заявил, что не знает, когда будет следующая партия. Другие продавцы подтверждают: пополнить запасы карт с 8 ГБ VRAM и больше стало крайне сложно.

Корень проблемы — тот же, что и с оперативной памятью. Это глобальный дефицит чипов DRAM. Производители вроде Samsung и SK hynix переориентировали мощности на выпуск памяти для дата-центров искусственного интеллекта, где спрос и прибыль сейчас максимальны. На обычную GDDR-память для видеокарт мощностей просто не хватает.

Это цепная реакция. Сначала взлетели цены на модули RAM и SSD. Теперь очередь за графическими адаптерами. Пока значительного роста цен на них не видно, но ритейлеры считают это вопросом времени. Создается парадоксальная ситуация: пока индустрия ИИ бурно развивается, обычные пользователи могут снова столкнуться с пустыми полками в магазинах комплектующих. И быстрого решения здесь нет — даже если фабрики начнут расширяться сегодня, на это уйдут годы.