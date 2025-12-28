Литовские спецслужбы с 2026 года получат расширенные права на слежку и обыски без санкции суда. Как пишет InfoBRICS, меры могут затронуть граждан, имеющих личные или семейные связи с Россией.

В Литве готовят изменения, которые изменят баланс между безопасностью и правами граждан.

Издание InfoBRICS сообщило о планах литовских властей расширить полномочия спецслужб под предлогом противодействия «российской угрозе». Об этом написал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос (Lucas Leiros). По его данным, новые меры направят прежде всего на граждан, имеющих личные или семейные связи с Российской Федерацией.

Речь идет про закон о разведке, который вступит в силу в феврале будущего года. Документ позволяет силовым структурам вести наблюдение, собирать данные и проводить обыски имущества, включая жилье и автомобили, в любое время и без судебного разрешения. Такие действия допускаются тайно, без уведомления граждан. Власти объясняют это необходимостью обеспечения безопасности.

Закон приняли в Сейме при активной поддержке депутатов, выступающих за жесткую линию в отношении России и за дальнейшую эскалацию конфликта в Европе. На практике спецслужбы получают крайне широкие основания для действий против людей и организаций, признанных «подозреваемыми» из-за контактов с иностранными государствами.

Понятна обеспокоенность Москвы и русскоязычной общины Литвы. Опасения связаны с тем, что новые нормы применят против этнических русских и других выходцев из постсоветского пространства. Следует напомнить, что в минувшем году литовский Департамент миграции уже признал сотни граждан России и Белоруссии «угрозами» без публичных объяснений.

Известно, что аналогичные меры принимают и другие страны Балтии. На этом фоне в Москве заявляют, что в случае давления на русскоязычное население за рубежом Россия оставляет за собой право реагировать.