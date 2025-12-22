Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой ограничить свободную продажу детских молочных смесей.

Детское питание на полках магазинов может стать менее доступным. В Госдуме считают, что подходить к его выбору нужно так же серьезно, как к лекарствам.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») высказала позицию: каждая смесь имеет свои показания и противопоказания. По ее словам, бесконтрольное использование повышает риски для здоровья, например, ожирения или диабета. В смесях, как утверждает депутат, могут содержаться нежелательные компоненты вроде пальмового масла.

Сейчас смесь — это пищевой продукт, а не лекарство. Поэтому ее свободно продают в магазинах и аптеках без рецепта. Буцкая предлагает изменить этот подход. Идея в том, чтобы продажа происходила только по назначению врача, который предупредит мать о возможных последствиях.

Пока юридически запретить свободную продажу нельзя. Но в парламенте уже прорабатывают механизм, который сделает покупку смесей возможной лишь по рекомендации специалиста. Обсуждение идет в контексте разработки нового ГОСТа для организации молочных кухонь.