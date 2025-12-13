Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Солнечные электростанции с накопителем в течении светового дня энергии стали коммерчески выгодными
Стоимость систем хранения энергии для крупных солнечных станций за пределами Китая и США достигла $65 за мегаватт-час. Такой ценовой порог, по данным аналитиков Ember, делает солнечную энергию с накопителем экономически выгодной для круглосуточного снабжения.

Экономика возобновляемой энергетики получила новый, важный показатель. Речь идет о реальной цене превращения солнечного света в стабильный источник энергии.

Аналитический центр Ember представил данные на октябрь 2025 года. По их информации, приведенная стоимость хранения энергии (LCOS) для крупных аккумуляторных систем составила около 65 долларов США за мегаватт-час. Эта цифра актуальна для рынков за пределами Китая и США и учитывает стоимость финансирования, срок службы и деградацию батарей.

Что это значит на практике? Солнечная электростанция днем производит дешевую энергию. Часть ее можно запасти в батареях, а вечером или ночью — отдать в сеть. По расчетам Ember, перенос половины дневной выработки на ночь с такой стоимостью хранения добавляет к финальной цене энергии всего около 33 долларов за МВт•ч. По сути, это переводит солнце из категории дневного источника в базовый, работающий почти круглосуточно.

Падение цены — результат нескольких факторов. Стоимость самого аккумуляторного оборудования из Китая упала до 75 долларов за кВт•ч. К этому добавляются затраты на установку и подключение — примерно 50 долларов. При этом ключевую роль сыграли не только дешевые батареи. Увеличение срока их службы, рост эффективности и более выгодные условия финансирования тоже дали свой эффект.

Аналитик Ember Костанта Рангелова отмечает, что экономика хранения стала «неузнаваемой» за последние два года. Отрасль пережила спад на 40% в 2024 году и, судя по всему, ждет нового значительного снижения в 2025-м. Солнечная энергия теперь — это не просто дешевый дневной ресурс, а полноценный поставщик электроэнергии по графику.

#аккумуляторы #солнечная энергетика #накопители энергии #стоимость хранения
Источник: electrek.co
