По прогнозам банка ВТБ, состоятельные клиенты продолжат перекладывать деньги из классических вкладов в инвестиционные продукты. Доля инструментов для вложений в их портфелях может вырасти до 38% к 2026 году.

Банки фиксируют смену финансовых привычек у обеспеченной аудитории. Модель «просто копить» уступает место более сложным стратегиям.

Аналитики ВТБ отслеживают четкий тренд. Если в прошлом году на инвестиции приходилось лишь 27% средств клиентов Private Banking, то в текущем доля выросла до 31%. Динамика, по их мнению, сохранится. Ожидается, что через два года 38% денег обеспеченных клиентов банка будут работать на фондовом рынке.

Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, связывает это со смягчением денежно-кредитной политики. Проще говоря, ставки по вкладам падают, искать доходность приходится в других местах. Сначала интерес смещался к защитным активам — гособлигациям (ОФЗ) или золоту. Теперь в фокусе внимания оказались и другие инструменты, включая цифровые финансовые активы (ЦФА).

Любопытный фактор — искусственный интеллект. В банке полагают, что больше половины активных инвесторов из этой категории скоро начнут использовать ИИ-советники. Не как основу для решений, а как «второе мнение» для проверки идей и сравнения альтернатив. Технологии, по сути, становятся новым мостом между крупными деньгами и сложным рынком.