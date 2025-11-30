Сибирь делает ставку на глубокую переработку металлов вместо экспорта сырья. Первый в стране специализированный кластер может появиться в регионе в ближайшие годы.
На заседании в Совете Федерации обсудили детали проекта. Александр Усс, заместитель главы комитета СФ, обозначил главное условие: сначала нужно провести технологическую модернизацию промышленности Сибирского федерального округа. Без этого создание кластера просто не имеет смысла.
Сенатор признал — в Сибири уже есть прогресс. Здесь работают предприятия космической отрасли, структуры Росатома, современные агрокомплексы. Но это только начало большой работы. Нужно двигаться дальше.
Минпромторг уже определил приоритеты. Среди них — развитие черной металлургии в Кузбассе и добыча золота в Иркутской области. По словам замминистра Михаила Юрина, золотодобывающие проекты к 2030 году привлекут более ₽300 млрд инвестиций. Планируют увеличить добычу на 106 тонн ежегодно и создать около 6 тысяч рабочих мест.
Природные ресурсы Сибири оценивают в $75 триллионов — это больше, чем у многих других стран. Проблема в другом: глубина переработки пока оставляет желать лучшего. Регион продолжает продавать в основном сырье, а не готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Новый кластер должен изменить эту ситуацию. Его продукцию будут использовать в робототехнике, строительстве скоростных магистралей и других высокотехнологичных отраслях.