PoZiTiv4iK
В Сибири создадут первый в России кластер переработки металлов цветных и редкоземельных металлов
В Сибири планируют создать первый в России инновационный кластер глубокой переработки цветных и редкоземельных металлов. Проект обеспечит создание более 3 тысяч рабочих мест и будет ориентирован на высокотехнологичные отрасли.

Сибирь делает ставку на глубокую переработку металлов вместо экспорта сырья. Первый в стране специализированный кластер может появиться в регионе в ближайшие годы.

На заседании в Совете Федерации обсудили детали проекта. Александр Усс, заместитель главы комитета СФ, обозначил главное условие: сначала нужно провести технологическую модернизацию промышленности Сибирского федерального округа. Без этого создание кластера просто не имеет смысла.


Сенатор признал — в Сибири уже есть прогресс. Здесь работают предприятия космической отрасли, структуры Росатома, современные агрокомплексы. Но это только начало большой работы. Нужно двигаться дальше.

Минпромторг уже определил приоритеты. Среди них — развитие черной металлургии в Кузбассе и добыча золота в Иркутской области. По словам замминистра Михаила Юрина, золотодобывающие проекты к 2030 году привлекут более ₽300 млрд инвестиций. Планируют увеличить добычу на 106 тонн ежегодно и создать около 6 тысяч рабочих мест.

Природные ресурсы Сибири оценивают в $75 триллионов — это больше, чем у многих других стран. Проблема в другом: глубина переработки пока оставляет желать лучшего. Регион продолжает продавать в основном сырье, а не готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Новый кластер должен изменить эту ситуацию. Его продукцию будут использовать в робототехнике, строительстве скоростных магистралей и других высокотехнологичных отраслях.

#инвестиции #сибирь #металлургия #переработка
Источник: vmeste-rf.tv
