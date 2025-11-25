Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Производители аккумуляторов могут остаться с простаивающими заводами из-за снижения спроса
Зарубежные производители вложили огромные средства в строительство аккумуляторных заводов, рассчитывая на стремительный рост продаж электромобилей. Однако новые оценки показывают, что к концу десятилетия производственные мощности могут многократно превысить реальный спрос.

Мировая индустрия электромобилей вступила в стадию, когда цифры перестали совпадать с ожиданиями. Производители еще продолжают строить заводы и увеличивать выпуск аккумуляторов, но спрос растет не теми темпами, на которые рассчитывали год-два назад.

По оценке AlixPartners, к 2030 году мировое производство автомобильных аккумуляторов может оказаться втрое выше реальных потребностей автокомпаний. В Северной Америке разрыв выглядит особенно заметным: мощности здесь увеличиваются почти в четыре раза, хотя продажи электрокаров замедлились. В такой ситуации часть новых площадок рискует простаивать или выходить на заявленные объемы значительно дольше, чем предполагалось при их запуске.

Рынок уже подает четкие сигналы. Ford продолжает строить в Кентукки завод стоимостью 5,8 млрд долларов, где должно работать около 5500 человек, но одновременно сокращает планируемую производительность почти на треть и временно остановила выпуск F-150 Lightning из-за падения спроса.

General Motors пересматривает стратегию и готовится к сокращению 1550 сотрудников на предприятиях совместно с LG Energy Solution в Огайо и Теннесси. Panasonic запустила новый завод в Канзасе, но пока не называет сроки выхода на полную загрузку. А некоторые проекты уже снимают с повестки: T1 Energy отказалась от строительства предприятия в Джорджии.

#электромобили #производство #аккумуляторы
Источник: carscoops.com
