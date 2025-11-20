Сбер представил банкомат нового поколения с необычной функцией — проверки здоровья. Устройство за 30 секунд анализирует 10 показателей, включая пульс, давление и уровень стресса.

Пока вы снимаете деньги, банкомат может проверить ваше здоровье: Сбер представил на конференции AI Journey устройство, которое совмещает банковские операции и медицинскую диагностику.

Новый банкомат — это не просто железный ящик для выдачи купюр. Разработчики заявляют об 11 патентных заявках на технические и дизайнерские решения. Плавные формы, два экрана и встроенный ИИ-помощник «ГигаЧат» — выглядит как аппарат из ближайшего будущего.

Самое неожиданное — функция проверки здоровья. Клиенту старше 18 лет достаточно посмотреть в камеру 30 секунд. Система проанализирует 10 показателей: от пульса и давления до уровня стресса и даже предположительного содержания глюкозы в крови. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркивает — такая услуга будет бесплатной.

При этом с конфиденциальностью вопрос решают оригинально. Второй экран утопили в нишу и покрыли специальной пленкой так, что бы ПИН-код и баланс увидит только владелец банковской карты.

Получится ли у Сбера превратить банкоматы в многофункциональные центры — пока неясно. Но то, что привычные устройства становятся сложнее, заметно уже сейчас.