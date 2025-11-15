Россияне могут вернуть деньги со старых советских вкладов через специальную госпрограмму.

Советские сбережения, казалось бы навсегда застрявшие в прошлом веке, продолжают возвращаться к своим владельцам. Юрист Юрий Телегин объяснил, как именно сейчас рассчитывают компенсации за вклады, сделанные до распада СССР.

Программа компенсаций действует до конца текущего года. Она касается только тех, кто хранил деньги в Сбербанке до 20 июня 1991 года или в госстраховании до 1 января 1992 года. Все остальные вклады не компенсируют. Крайне важен еще и год рождения. Те, кто появился на свет до 1946 года, получат утроенную сумму остатка. Рожденные позже, но до 1992 года — только двойную. Это основное правило.

Но есть нюанс с коэффициентами. Если вы уже получали выплаты по вкладу в период с 1996 по 2025 годы, коэффициент составит 1. Для тех, кто забирал деньги раньше, действуют понижающие коэффициенты — от 0,6 до 0,9. Чем раньше закрыли вклад, тем меньше компенсация.

Отдельная история — компенсация на похороны. Наследники или те, кто оплатил погребение владельца вклада, могут получить 6000 рублей. Но только если на счету оставалось не менее 400 рублей. При меньшей сумме расчет идет по коэффициенту 15. По сути, это фиксированная выплата, не зависящая от возраста получателя.

Главное условие — вклад должен был существовать на тот исторический момент, когда СССР прекращал свое существование. Все, что открыли позже, под компенсацию уже не подпадает.