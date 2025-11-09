Анализ объявлений на «Авито» показал, какие китайские автомобили в России реже всего попадают в аварии.

Какие подержанные машины из Китая наиболее безаварийные? Ответ нашел сервис «Автотека», изучив тысячи объявлений на «Авито».

Выяснилось, что подавляющее большинство — 87 из 100 — Zeekr 001 на вторичном рынке никогда не бились. Такой результат стал лучшим в общем зачете.

Электрокар обогнал даже популярные кроссоверы. На втором месте расположился Geely Monjaro с показателем 83,9%. Вслед за ним идут Tank 300 (83,5%), Voyah Free (82,3%) и Haval Dargo (81,6%). Целая группа моделей, включая Exeed RX и Changan CS55 Plus, демонстрирует схожие результаты — более 80% машин без следов ремонта.

Картина говорит сама за себя. Взять хотя бы Chery Tiggo 8 Pro Max или Geely Tugella. Здесь доля «чистых» машин тоже высока — переваливает за 70%.

Если смотреть по производителям, то здесь лидеры те же. Zeekr и Li Auto возглавляют список, у Voyah и Tank статистика тоже впечатляет. Общий итог таков: из каждых десяти китайских авто возрастом 2-5 лет семь не имеют в своей биографии записей о ДТП.

Это серьезный аргумент для покупателей. Машина, не побывавшая в аварии, — не просто показатель аккуратного вождения. Это еще и прямой путь к более выгодной продаже. Zeekr 001 наглядно подтверждает, что новые китайские марки, особенно электрокары, приезжают к нам не только с современными технологиями, но и с реальной, подтвержденной статистикой надежностью.