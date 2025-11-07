Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Китай разрабатывает новую систему лицензирования экспорта редкоземельных металлов
Министерство торговли Китая сообщило некоторым экспортерам, что в будущем они смогут подавать заявки на получение упрощенных годовых разрешений

Мировой рынок высоких технологий замер в ожидании. Китай, контролирующий 90% мирового производства редкоземельных элементов, готовит новые правила игры. Об этом сообщает Reuters.

Министерство торговли КНР провело серию отраслевых брифингов. Чиновники представили экспортерам конкретный перечень документов, которые теперь потребуются для получения лицензий. Новые правила обязывают компании предоставлять подробную информацию о конечных покупателях, включая сферу их деятельности и планируемое использование металлов.

Это при том, что апрельские ограничения никто не отменял. Те самые, что парализовали цепочки поставок по всему миру. Телефоны, электрокары, ракеты — все это зависит от китайских поставок.

Американские власти уже отреагировали. В Белом доме новую систему назвали "фактическим концом контроля", но в Пекине с этим не согласны. Местные чиновники частным образом предупреждают: до реальных изменений могут пройти месяцы.

Лицензии планируют выдавать на год. Объемы экспорта могут вырасти, но есть нюанс — оборонным предприятиям и "чувствительным" отраслям доступ практически перекроют.

Некоторые китайские производители лишь разводят руками — официальных уведомлений они не получали. Ясности ждут только к концу года. Все источники информации предпочитают оставаться в тени — тема слишком горячая.

Пока западные компании лихорадочно пересматривают контракты, Китай не спешит. У него есть что предложить, но и условия диктовать он тоже умеет.

#китай #экспорт #редкоземельные металлы #лицензии
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Николай Кузнецов
21:07
Является ли запуск в chroot ненативным запуском?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Skolzyashiy
20:44
Это намёк на то, что проблема с сжиганием процессоров аппаратная?
Белоруссия и Казахстан стали каналами для импорта иностранного пива
Снежная королева
20:44
Согласна, автор не в себе. Непонятен уровень умственных способностей модераторов которые пропускает такие материалы. Видимо они это делают для выставления сайта на всеобщее посмешище.
Удивившие меня заблуждения о Луне
swr5
20:42
Есть четкое определение что такое Фазы Луны: "Фа́зы Луны́ — периодическое изменение вида освещённой Солнцем части Луны на земном небе. Фазы Луны постепенно и циклически меняются в течение периода сино...
Удивившие меня заблуждения о Луне
Снежная королева
20:39
Геймер не выбирает, но может только поныть с просьбой к родителям: купите эту, хочу, хочу. Что папа с мамой купят на том он и играет. А автор престарелый дурачок без мозгов, всё в игры играет.
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
Снежная королева
20:35
Тень от Земли падает на Луну только во время лунного затмения. Это происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной. Почитала тут всех комментаторов, вы все тут такие смешные и глупые, досто...
Удивившие меня заблуждения о Луне
Снежная королева
20:31
Это закономерно для тех кто выпускает такой трэшак для негров.
ОСК представила линейку вездеходных судов на воздушной подушке
shuler37
20:31
Он и должен в первую очередь понравиться фанатам. Хрен с ними с критиками. Я сам жду выхода в цифре, что бы посмотреть дома. Смотрел все фильмы, первый вообще постоянно пересматриваю. ЗЫ: нормальный ...
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
Remarc
20:25
без доп параметров врм в биосе,топом она не будет)
GIGABYTE выпускает флагманскую матплату AMD AM5 с названием X870E AORUS XTREME X3D AI TOP
swr5
20:24
Из вашего поста не понятно, что вы говорите о лунном затмении, ни одного слова. А вот понятие фазы Луны прочно ассоциируются для земного наблюдателя именно с видом Луны освещенной Солнцем.
Удивившие меня заблуждения о Луне
