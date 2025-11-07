Мировой рынок высоких технологий замер в ожидании. Китай, контролирующий 90% мирового производства редкоземельных элементов, готовит новые правила игры. Об этом сообщает Reuters.
Министерство торговли КНР провело серию отраслевых брифингов. Чиновники представили экспортерам конкретный перечень документов, которые теперь потребуются для получения лицензий. Новые правила обязывают компании предоставлять подробную информацию о конечных покупателях, включая сферу их деятельности и планируемое использование металлов.
Это при том, что апрельские ограничения никто не отменял. Те самые, что парализовали цепочки поставок по всему миру. Телефоны, электрокары, ракеты — все это зависит от китайских поставок.
Американские власти уже отреагировали. В Белом доме новую систему назвали "фактическим концом контроля", но в Пекине с этим не согласны. Местные чиновники частным образом предупреждают: до реальных изменений могут пройти месяцы.
Лицензии планируют выдавать на год. Объемы экспорта могут вырасти, но есть нюанс — оборонным предприятиям и "чувствительным" отраслям доступ практически перекроют.
Некоторые китайские производители лишь разводят руками — официальных уведомлений они не получали. Ясности ждут только к концу года. Все источники информации предпочитают оставаться в тени — тема слишком горячая.
Пока западные компании лихорадочно пересматривают контракты, Китай не спешит. У него есть что предложить, но и условия диктовать он тоже умеет.