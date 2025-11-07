Министерство торговли Китая сообщило некоторым экспортерам, что в будущем они смогут подавать заявки на получение упрощенных годовых разрешений

Мировой рынок высоких технологий замер в ожидании. Китай, контролирующий 90% мирового производства редкоземельных элементов, готовит новые правила игры. Об этом сообщает Reuters .

Министерство торговли КНР провело серию отраслевых брифингов. Чиновники представили экспортерам конкретный перечень документов, которые теперь потребуются для получения лицензий. Новые правила обязывают компании предоставлять подробную информацию о конечных покупателях, включая сферу их деятельности и планируемое использование металлов.

Это при том, что апрельские ограничения никто не отменял. Те самые, что парализовали цепочки поставок по всему миру. Телефоны, электрокары, ракеты — все это зависит от китайских поставок.

Американские власти уже отреагировали. В Белом доме новую систему назвали "фактическим концом контроля", но в Пекине с этим не согласны. Местные чиновники частным образом предупреждают: до реальных изменений могут пройти месяцы.

Лицензии планируют выдавать на год. Объемы экспорта могут вырасти, но есть нюанс — оборонным предприятиям и "чувствительным" отраслям доступ практически перекроют.

Некоторые китайские производители лишь разводят руками — официальных уведомлений они не получали. Ясности ждут только к концу года. Все источники информации предпочитают оставаться в тени — тема слишком горячая.

Пока западные компании лихорадочно пересматривают контракты, Китай не спешит. У него есть что предложить, но и условия диктовать он тоже умеет.