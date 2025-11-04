«Тикающие водородные бомбы» — так сотрудники Toyota якобы называли седаны Mirai, проблемы с которыми привели к масштабному судебному разбирательству. Истцы требуют 5,7 млрд долларов за систематическое сокрытие дефектов безопасности водородных автомобилей Mirai.

Toyota обвинили в организации настоящего преступного предприятия. Речь идёт не о единичном случае дефекта, а о систематическом сокрытии серьёзных проблем с безопасностью.

Иск на 142 страницы подали в федеральный суд Калифорнии. Адвокаты во главе с Джейсоном Ингбером утверждают: Toyota десять лет скрывала серьезные дефекты водородных седанов Mirai. Компания якобы создала организованное мошенническое предприятие.

Уникальность ситуации в том, что в США закон RICO обычно применяют для борьбы с организованной преступностью. Сейчас же его используют против корпорации — это редкий случай. Истцы доказывают: Toyota действовала как преступная организация, скрывая опасные недостатки.

Технические специалисты внутри компании якобы называли Mirai «тикающими водородными бомбами». Речь идет об утечках водорода рядом с горячими деталями двигателя. Это создавало реальную угрозу взрыва. Проблемы не ограничивались безопасностью: владельцы жаловались на внезапную потерю мощности, сбои при ускорении и торможении. Причем некоторые случаи приводили к ДТП и травмам.

Претензии были высказаны и в адрес инфраструктуры заправок. Сообщается, что водородные заправки в Калифорнии работали с перебоями, а Shell и вовсе закрыла свои станции в прошлом году. Люди неделями не могли заправить автомобили, оставляя их на парковках.

Финансовое подразделение Toyota тем временем требовало платежи за неработающие машины. Агрессивная тактика взыскания долгов стала отдельным пунктом обвинения.

Истцы требуют тройного возмещения ущерба — около $5,7 млрд. Также они хотят приостановить водородный бизнес Toyota в США.

Для автопроизводителя это удар по репутации. Toyota всегда позиционировала себя как бренд, которому можно доверять. Теперь это доверие в США поставлено под сомнение.