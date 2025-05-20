Банк России нацелен на достижение инфляции в 4% без резкого сокращения корпоративного кредитования. В апреле кредитная активность оставалась на уровне предыдущих месяцев.

Удержать баланс между борьбой с инфляцией и сохранением доступа к финансированию — задача, с которой ЦБ России выходит в 2025 год. Ведомство не собирается жертвовать кредитной активностью ради жестких показателей и считает текущую ситуацию устойчивой.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова подчеркнула, что цель — удержать инфляцию вблизи 4% — будет достигаться без принудительного сжатия кредитного рынка. На банковском форуме "Эксперт РА" она напомнила, что в конце 2023 года и в начале 2024-го корпоративные кредиты немного просели. Причина — не кризис, а высокий уровень бюджетных расходов: компании использовали полученные средства для сокращения долгов.

С марта ситуация изменилась. Кредитный портфель начал расти и, по данным регулятора, в марте увеличился на 0,9% по сравнению с февралем. В апреле прирост оказался на том же уровне. Вместе с корпоративными облигациями, которые также активно покупаются банками, динамика остается положительной.

ЦБ продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, но считает действующий уровень ставок достаточным для планового снижения инфляции. По оценке Даниловой, стратегия "мягкой посадки" без резких ударов по бизнесу остается реализуемой.