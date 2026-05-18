В мае 2026 года «Татнефть» стала первым и единственным обладателем лицензии на создание подземного хранилища углекислого газа. Это хранилище будет располагаться на Тукаевском участке недр в Татарстане.

ПАО «Татнефть» получило, пожалуй, самый необычный документ в истории освоения российских недр. Компания стала первой и единственной в стране, кому разрешили создать подземное хранилище для углекислого газа на участке в Татарстане, который находится в Тукаевском районе. И это не просто формальность — теперь диоксид углерода будет закачиваться под землю не для добычи, а для улучшения экологической ситуации.

Согласно выданным Роснедрами документам, территория Тукаевского участка недр охватывает два района республики: Нижнекамский и Заинский. Лицензия «Тукаевский-1» действует до 2030 года, но работы по её освоению начнутся гораздо раньше.

По оценкам геологов, в глубоких водоносных горизонтах этой территории можно разместить более 85 миллионов тонн углекислого газа. Для сравнения: это примерно столько же, сколько все предприятия Нижнекамска выбрасывают в атмосферу.

Согласно информации, полученной из официального заявления компании, протокол Центральной комиссии уже получен. Это даёт возможность приступить к началу опытно-промышленной закачки.

Важно отметить, что это будет первый подобный опыт в промышленных масштабах в России. Источниками углекислого газа станут крупные промышленные предприятия: Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» и Нижнекамская ТЭЦ-2.

Суть в том, чтобы не допускать попадания дыма в атмосферу, а улавливать его, превращать в жидкость и закачивать в специальные хранилища. Специалисты «Татнефти» называют этот метод комплексным и обозначают его аббревиатурой CCS.

Примечательно, что транспортную схему и выбор скважин они разработали ещё в 2021 году, поэтому это не было спонтанным решением.

Интересно, что планы компании не ограничиваются этим. В организации не делают секрета из того, что со временем Нижнекамская промышленная зона может стать ключевым центром Поволжья по улавливанию и подземному хранению выбросов. По сути, это основа для развития низкоуглеродной экономики в масштабах всего региона.

Опытный нефтяник сразу заметит подвох: закачка CO₂ в пласты — это старый способ повышения нефтеотдачи, и он будет прав. Однако здесь есть и другой аспект. С одной стороны, это забота об окружающей среде и снижение выбросов углекислого газа. С другой стороны, это тот самый эффект: газ разжижает нефть, повышает давление и помогает извлечь трудноизвлекаемые запасы. Красивое решение, когда полезное дело приносит коммерческую выгоду.

Чтобы стать «первым и единственным», пришлось пройти несколько этапов, и каждый из них достоин отдельного абзаца в корпоративной хронике:

2021 год — разработка технологии.

2023 год — получение разрешения на геологическое исследование от Роснедр.

Август 2024 года — положительное заключение ГКЗ о пригодности территории.

Декабрь 2025 года — создание финального проекта институтом «ТатНИПИнефть».

Май 2026 года — получение долгожданного протокола от Центральной комиссии.

В последнее время в СМИ всё чаще появляются новости, связанные с этой темой. Глава Роснедр Олег Казанов недавно заявил, что почти все месторождения нефти и газа в России уже распределены. Кроме того, «Газпром» получил задание создать стратегический запас топлива в своих подземных хранилищах. На этом фоне решение по «Татнефти» выглядит особенно актуальным.

Однако стоит отметить, что интерес к CCS проявляют и в других регионах России — от Тюмени до Рязани. Там также были выданы лицензии на оценку участков. Но именно Татарстан стал первым, кто начал активно развивать эту технологию.

Если проект «Татнефти» на Тукаевском участке будет реализован успешно, Россия станет одной из немногих стран, которые не только заявляют о своих экологических целях, но и фактически утилизируют парниковые газы в недрах.

Конечно, опытно-промышленная закачка — это только первый шаг. Но это шаг, которого в стране ждали несколько лет.

Кто бы мог подумать ещё десять лет назад, что компания будет получать лицензию не на добычу нефти, а на… хранилище для углекислого газа? Времена меняются.