Глава Росатома Алексей Лихачев на днях дал интервью «России 24» и поделился оптимистичными цифрами. Если всё пойдет по плану, по итогам 2026 года объём грузов, перевезённых по СМП, впервые в истории превысит 40 миллионов тонн.

Лихачев отметил, что даже в этом году динамика бодрая: текущие показатели уже примерно на 15% обогнали рекорд прошлого года. То есть путь набирает обороты прямо у нас на глазах.

Давайте просто сравним: в 2025 году по Севморпути провезли 37 миллионов тонн. А план на 2026-й — это плюс минимум 8% к прошлогоднему максимуму. Разница не гигантская, но для Арктики, где каждый процент даётся через тяжкий труд и риски, это серьёзный шаг вперёд.

Напомню, что с 2018 года именно Росатом назначен главным оператором по развитию инфраструктуры СМП. Им досталась не только бумажная работа, но и управление атомным ледокольным флотом — теми самыми гигантами, которые прокладывают дорогу сквозь лёд. Без них никакие рекорды были бы невозможны. © Страна РосатомПараллельно с ростом грузопотока компания сейчас разрабатывает технико-экономическое обоснование для контейнерной линии. Плюс в планах — построить порты-хабы на восточной и западной оконечностях маршрута, чтобы перегружать и распределять товары. Инвестиции там исчислятся десятками миллиардов рублей, это серьёзные деньги. Но если всё заработает, транзитный поток получит мощнейший ускоритель уже в ближайшие годы.

Но ориентир в 40 млн тонн довольно далек от того, что обещали раньше. Ожидалось, что к 2024 году Севморпуть выйдет на 80 млн тонн в год, а к 2030-му — на 150 млн. Красивые цифры, но жизнь внесла коррективы.

Так вышло по нескольким причинам:

· Остро не хватает судов ледового класса. Их строительство — дело долгое и безумно дорогое.

· Санкции больно ударили по арктическим проектам (вроде «Ямал СПГ» или «Восток Ойл»), плюс ушли западные технологии и партнёры.

· Сроки реализации многих крупных проектов сдвинулись, а грузы для СМП берутся именно от них.

Тем не менее, даже 40 миллионов тонн в 2026-м — это важная веха. Это живое доказательство того, что Северный морской путь не заброшен, а развивается. Конечно, до старых амбициозных «сотен» ещё далеко, но движение есть. И если удастся ускорить строительство ледоколов (особенно новых атомных «Лидеров») и портов, у маршрута точно есть шанс стать одной из главных логистических артерий планеты. А пока — Росатом делает то, что умеет лучше всего: двигает лёд и цифры вверх.