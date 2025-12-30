КОММЕРСАНТ: Ростехнадзор утвердил лицензию на вывод из эксплуатации энергоблока №1 Ленинградской атомной электростанции. Документ, действительный до 23 декабря 2055 года, был выдан концерну «Росэнергоатом» и официально открывает масштабный проект по снятию с эксплуатации первого в истории России энергоблока с реактором типа РБМК-1000.

Пуск Энергоблока №1 Ленинградской АЭС 21 декабря 1973 года в Сосновом Бору стал точкой отсчёта для целого семейства реакторов РБМК-1000. Эти уран-графитовые «титаны» десятилетиями формировали энергосистему СССР, а затем и России. Теперь же первенцу предстоит небыстрый и тщательно продуманный путь на покой: полный цикл вывода займёт около 30 лет, ориентировочно до 2055 года.

Вывод из эксплуатации реактора РБМК — это уникальная инженерная задача, сравнимая с ювелирной хирургией в условиях повышенной радиации. Основная сложность — огромная наведённая радиоактивность материалов активной зоны после десятилетий работы. Браться за немедленный демонтаж «горячих» конструкций было бы небезопасно и технически крайне сложно. Отсюда и новое решение для ЛАЭС — стратегия «отложенного демонтажа». Реактор после остановки не будут демонтировать сходу. Сначала — безопасная консервация на 20–30 лет. Этот срок дан природе: фон снизится в десятки раз сам собой. Это даёт повышенную безопасность для работников в будущем и возможность обойтись без чрезмерно сложных и дорогих технологий при разборке.

Весь процесс расписан на десятилетия вперёд и разделён на три ключевых этапа.

Первый этап — остановка и «упаковка». Сейчас реактор уже заглушён. Главная задача — аккуратно выгрузить из него ядерное топливо, подготовить его к долгому хранению и привести всё оборудование в состояние полного и безопасного покоя. По сути, мы упаковываем гигантский радиоактивный объект, чтобы он мог безмятежно «спать» десятилетиями.

Второй этап — время работает на нас. Это период безопасного хранения, те самые 20-30 лет выдержки. За законсервированным блоком будут пристально следить, но ничего с ним делать не станут. Физика сделает своё дело: радиационный фон естественным путём упадёт в десятки раз. А люди в это время составят детальнейший план будущего финального демонтажа.

Третий этап — финальная разборка. К 2040-2050 годам, когда риски для персонала станут минимальными, начнётся сам демонтаж. Реактор и всё его оборудование будут аккуратно разобраны. Все радиоактивные элементы классифицируют, надёжно упакуют в специальные контейнеры и отправят на долговременное захоронение.

Но смысл этого проекта выходит далеко за пределы одной станции. Весь опыт ЛАЭС — от новых технологий до согласованных с регуляторами норм — станет готовой инструкцией для вывода из эксплуатации ещё трёх «ленинградских» реакторов, а затем и для аналогичных блоков в Смоленске и Курске. Фактически, Россия создаёт с нуля целую новую индустрию — отрасль по безопасному и окончательному «закрытию» атомных гигантов.