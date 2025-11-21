Военный эксперт Сучиу: Основные клиенты России теперь производят собственное оружие

Российская Федерация, почти три десятилетия удерживавшая уверенное второе место в мире по экспорту вооружений, столкнулась с кардинальным изменением ситуации. Как отмечает военный эксперт Питер Сучиу(Peter Suciu) в своей статье для The National Interest, с 2022 года продажи российского оружия за рубеж резко пошли на спад. Это падение не является случайностью, а стало прямым следствием фундаментального сдвига в политике Кремля, который перенаправил все ресурсы оборонной промышленности на нужды своей армии.

Чтобы понять масштаб произошедших изменений, необходимо обратиться к истории. Как пишет Сучиу, во времена Холодной войны СССР прилагал титанические усилия для поддержания военной мощи, но неизменно оставался на втором месте после США. После распада Союза Россия не только унаследовала этот статус, но и сумела сохранить его вплоть до 2022 года. Оружейный экспорт был не просто бизнесом; это был мощный инструмент геополитического влияния, способ поддержания отношений с ключевыми партнерами по всему миру и важный источник валютных поступлений. Наиболее убедительным доказательством кризиса служат цифры, приведенные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI). Аналитики института подсчитали, что за период с 2020 по 2024 год объем экспорта российского вооружения сократился на 64% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Этот обвал привел к закономерному результату: Россия впервые за многие годы потеряла вторую строчку в мировом рейтинге экспортеров оружия, уступив ее Франции и опустилась на третье место.

Эксперты выделяют несколько взаимосвязанных факторов, которые сформировали идеальный шторм для российского ВПК.

1. Перенаправление экспортных ресурсов в ВС РФ. Это ключевая и непосредственная причина. Продукция, которая изначально предназначалась для зарубежных заказчиков — от танков и артиллерии до боеприпасов и авиатехники, — была в срочном порядке перенаправлена на укомплектование российских войск, ведущих боевые действия. В условиях ситуации, требующей огромных расходов вооружения, экспорт отошел на второй план.

2. Давление западных санкций. Санкции, введенные после 2014 года и ужесточенные с февраля 2022-го, нанесли серьезный удар по производственным мощностям России. Ограничения на поставки критически важных микроэлектронных компонентов, станков, специальных материалов и технологий существенно затруднили выпуск новой высокотехнологичной военной техники как для внутренних нужд, так и для экспорта.

3. Демографический спад и нехватка рабочей силы. Как и многие развитые страны, Россия сталкивается с последствиями длительного демографического спада. Мобилизация усугубила острую нехватку квалифицированных кадров на промышленных предприятиях, включая оборонные. Это создает дополнительное давление на и без того напряженные производственные цепочки.

4. Растущая самодостаточность ключевых партнеров. Питер Сучиу справедливо указывает на эту стратегическую проблему. Главные исторические покупатели российского оружия — Китай и Индия — активно развивают собственные оборонные промышленности. Пекин уже закупает у России не готовые системы, а отдельные комплектующие (например, реактивные двигатели для истребителей), постепенно замещая импорт собственными разработками. Индия, оставаясь важным партнером, также делает ставку на лицензионное производство (как в случае с потенциальным соглашением по истребителю Су-57) и развитие собственного ВПК.

Российское руководство осознает глубину кризиса. Государственный посредник «Рособоронэкспорт» заявляет о планах нарастить поставки в ближайшие годы. Активное участие России в международных выставках, таких как недавно прошедший Dubai Airshow, где были представлены новейшие разработки вроде истребителей Су-57Э и Су-75, свидетельствует о желании сохранить присутствие на мировом рынке и найти новых клиентов.

Однако эти усилия сталкиваются с суровой реальностью. Производственные мощности ограничены, а внутренний фронт остается абсолютным приоритетом. Даже если будут заключены новые контракты, Россия, вероятно, столкнется с серьезными задержками в их исполнении, что подорвет ее репутацию надежного поставщика.