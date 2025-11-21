Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
Военный эксперт Сучиу: Основные клиенты России теперь производят собственное оружие

Российская Федерация, почти три десятилетия удерживавшая уверенное второе место в мире по экспорту вооружений, столкнулась с кардинальным изменением ситуации. Как отмечает военный эксперт Питер Сучиу(Peter Suciu) в своей статье для The National Interest, с 2022 года продажи российского оружия за рубеж резко пошли на спад. Это падение не является случайностью, а стало прямым следствием фундаментального сдвига в политике Кремля, который перенаправил все ресурсы оборонной промышленности на нужды своей армии.

Чтобы понять масштаб произошедших изменений, необходимо обратиться к истории. Как пишет Сучиу, во времена Холодной войны СССР прилагал титанические усилия для поддержания военной мощи, но неизменно оставался на втором месте после США. После распада Союза Россия не только унаследовала этот статус, но и сумела сохранить его вплоть до 2022 года. Оружейный экспорт был не просто бизнесом; это был мощный инструмент геополитического влияния, способ поддержания отношений с ключевыми партнерами по всему миру и важный источник валютных поступлений.Наиболее убедительным доказательством кризиса служат цифры, приведенные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI). Аналитики института подсчитали, что за период с 2020 по 2024 год объем экспорта российского вооружения сократился на 64% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Этот обвал привел к закономерному результату: Россия впервые за многие годы потеряла вторую строчку в мировом рейтинге экспортеров оружия, уступив ее Франции и опустилась на третье место.

Эксперты выделяют несколько взаимосвязанных факторов, которые сформировали идеальный шторм для российского ВПК.

1. Перенаправление экспортных ресурсов в ВС РФ. Это ключевая и непосредственная причина. Продукция, которая изначально предназначалась для зарубежных заказчиков — от танков и артиллерии до боеприпасов и авиатехники, — была в срочном порядке перенаправлена на укомплектование российских войск, ведущих боевые действия. В условиях ситуации, требующей огромных расходов вооружения, экспорт отошел на второй план.

2. Давление западных санкций. Санкции, введенные после 2014 года и ужесточенные с февраля 2022-го, нанесли серьезный удар по производственным мощностям России. Ограничения на поставки критически важных микроэлектронных компонентов, станков, специальных материалов и технологий существенно затруднили выпуск новой высокотехнологичной военной техники как для внутренних нужд, так и для экспорта.

3. Демографический спад и нехватка рабочей силы. Как и многие развитые страны, Россия сталкивается с последствиями длительного демографического спада. Мобилизация усугубила острую нехватку квалифицированных кадров на промышленных предприятиях, включая оборонные. Это создает дополнительное давление на и без того напряженные производственные цепочки.

4. Растущая самодостаточность ключевых партнеров. Питер Сучиу справедливо указывает на эту стратегическую проблему. Главные исторические покупатели российского оружия — Китай и Индия — активно развивают собственные оборонные промышленности. Пекин уже закупает у России не готовые системы, а отдельные комплектующие (например, реактивные двигатели для истребителей), постепенно замещая импорт собственными разработками. Индия, оставаясь важным партнером, также делает ставку на лицензионное производство (как в случае с потенциальным соглашением по истребителю Су-57) и развитие собственного ВПК.

Российское руководство осознает глубину кризиса. Государственный посредник «Рособоронэкспорт» заявляет о планах нарастить поставки в ближайшие годы. Активное участие России в международных выставках, таких как недавно прошедший Dubai Airshow, где были представлены новейшие разработки вроде истребителей Су-57Э и Су-75, свидетельствует о желании сохранить присутствие на мировом рынке и найти новых клиентов.

Однако эти усилия сталкиваются с суровой реальностью. Производственные мощности ограничены, а внутренний фронт остается абсолютным приоритетом. Даже если будут заключены новые контракты, Россия, вероятно, столкнется с серьезными задержками в их исполнении, что подорвет ее репутацию надежного поставщика.

#новости #танки #су-57 #артиллерия #боеприпасы #микроэлектроника #су-75 #впк россии #опк рф #рынок вооружений
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
13
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
4
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
12
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
На выставке Dubai Airshow 2025 отметили эффективность российских БПЛА «Форпост-Р» после модернизации
+
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
4
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
11
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
10
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
08:00
Олигархов дро чат как надо - ты не переживай. А действительно ради победы можно и еще налогов ввести. Да и олигархи - только при сегодняшнем строе и в нынешней РФ - олигархи. Не будет России, будут та...
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
ФельдшеR
07:45
Конечно вспоминаю как моя Вега все Шарпы с Сонями и пр. хренью по звуку в те времена уделывала. Да ни, ни вымерли ни предтечи, ни технологии. А Россия и при СССР Россией была. Ты просто не в курсе.))
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
aoxoa1
07:41
Орешки и подшипники на озоне конечно дешевле чем на яме. По поводу озу, до недавнего времени, спорно, тк там были промо с рулетки которыми можно до 10% сбить цену. Допустим 3 недели назад когда уже во...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
aoxoa1
07:36
Че вам на зионах то не играется уже? У меня собран для сада комплект на 2667v2 - вполне хватает для потребностей пожамкать старые-добрые игры. С печ750ти-2. Памяти вообще 64, то есть это не ограничив...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ФельдшеR
07:35
У меня под носом бомжи под мостами не ночуют, я могу свободно перемещаться по любому городу и его любому району, военных в города для разгона протестующих не вводят. Да и в целом красивей, чище, лучше...
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
[IRanPast]
07:33
По деньгам - это европейский план, а не план штатов
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
Cowboy Huggies
07:31
Вот кто всю оперативную память скупил. Жулики и мошенники.
Мошенники используют ИИ для создания мнимых повреждений автомобиля на фото для выплаты по ОСАГО
Александр Челомин
07:18
Что-то мне напоминает Ладу Калина...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Megard
07:18
Правильно, на войну надо денежки, с олигархов попробуй их получи а тут легко
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Эдуард Кузнецов
07:04
Что тебя США так волнуют? Под носом уже разгляди наконец, что происходит.
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter