CFR: пока Трамп раздумывает, стоит ли ему присоединяться к израильской кампании бомбардировок Ирана, некоторые задаются вопросом, имеет ли президент полномочия вовлекать в этот конфликт армию США

Вопрос о том, может ли президент США инициировать военные действия против Ирана, вызывает множество дискуссий. Обладает ли он достаточными полномочиями для этого, и насколько законными будут такие действия с точки зрения национального законодательства и международного права. Эти аспекты анализирует старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Джон Б. Беллинджер III.

Необходимо подчеркнуть, что Беллинджер является экспертом в данной области. В 2017 году он консультировал Сенат США по аналогичному вопросу, касающемуся возможной атаки на КНДР. Тогда он высказывался в пользу того, что президент вправе отдать приказ о применении военной силы без согласия Конгресса, если не планирует "объявлять войну". Однако ситуация с Ираном может быть значительно сложнее. Беллинджер, ссылаясь на выводы Министерства юстиции США, утверждает, что все зависит от "ожидаемого характера, масштаба и продолжительности" боевых действий. Он поясняет, что "стандарт войны" применяется в ситуациях, когда конфликт затягивается и представляет собой серьезную угрозу для военнослужащих США на продолжительный период.

Если речь идет о крупных и потенциально опасных действиях против Ирана, это может потребовать согласия Конгресса. Беллинджер отмечает, что предыдущие президенты часто стремились получить поддержку Конгресса в подобных обстоятельствах. Например, Джордж Буш-старший сделал это перед спецоперацией в Персидском заливе в 1991 году, а его сын поступил аналогичным образом в 2001 и 2002 годах, готовясь к вторжению в Ирак. Это означает, что без одобрения Конгресса и уверенности в скорой победе Трамп рискует попасть в сложное положение, возможно, даже подвергая себя угрозе импичмента.

Кроме того, автор обсуждает возможность нарушения международного права в случае удара США по Ирану. Он указывает на то, что Устав ООН и международное право запрещают использование силы против других стран, за исключением ситуаций самообороны или если такое действие санкционировано Советом Безопасности ООН.

С точки зрения аргументации самообороны, у Трампа могут возникнуть серьезные сложности. Хотя в США понятие "неминуемой" угрозы терроризма часто истолковывают широко, будет затруднительно утверждать, что атака на иранские ядерные объекты или на руководство страны может квалифицироваться как самооборона в ответ на предполагаемую угрозу.

Попытка представить удар по Ирану как часть "коллективной самообороны" Израиля также окажется непростой задачей. Это будет зависеть от того, соблюдал ли Израиль международное право в своих действиях против Ирана, и насколько американская сила используется для защиты национальных интересов и граждан Израиля.

Хотя президенту предоставлены широкие полномочия для защиты американских интересов с помощью военной силы, нападение на Иран станет значительным расширением этих полномочий и создаст серьезные риски для жизни американцев и военнослужащих, заключает Беллинджер.

Как подчеркивает Такер Карлсон, вмешательство США в конфликт с Ираном без согласия Конгресса может вызвать неожиданные и серьезные последствия для Трампа, включая возможность завершения его президентского срока за три года до выборов, а в случае импичмента — и юридические проблемы.