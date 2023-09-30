Европейские акции ежедневно падали ровно неделю – и торги среды индекс STOXX 600 закрыл уже на полугодовом минимуме. На этот раз взлет цен на нефть выше $97 за баррель Brent, обостривший многие рыночные страхи.

В европейских акционных рынках продолжаются падения уже пятую торговую сессию подряд. Хотя последнее снижение было незначительным - всего 0,2%, общеевропейский индекс STOXX 600 смог достичь минимума с 28 марта. Это означает, что он находится на грани выхода из долгой фазы бокового тренда, в котором пребывает с весны. Акции в Европе и США начали снижаться с начала июля. Основной причиной этого является волна роста цен на нефть, которая стартовала ранее. Однако этот рост замедлился в августе.

Европейские акции не смогли определить свое направление до середины сентября, после заседания ЕЦБ, на котором было объявлено о повышении ставок и о решении удерживать их на высоком уровне, несмотря на возможную рецессию. Это обещание было дано также Банком Англии. Впоследствии похожие заявления были сделаны и Федеральной Резервной Системой США, которые намекали на дальнейшие повышения ставок. В связи с этим, падение европейских акций ускорилось.

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На данный момент экономика Европы все еще страдает от стагнации, а также от очень высоких уровней инфляции, которые превышают установленные пороги. Специалисты считают, что наступает эпоха стагфляции. Если это случится, то для акций это может быть самый худший сценарий. История показывает, что акции в подобных условиях испытывали значительные колебания, постепенно теряя свою стоимость.

Одним из главных проблемных факторов является рост цен на нефть. В среду цены на нефть достигли максимумов года, американская WTI даже вышла на пик с конца августа прошлого года. Основной причиной такого роста является сокращение поставок нефти Саудовской Аравией и Россией, что создает дефицит на физическом рынке. Это приводит к резкому снижению запасов нефти в развитых странах и увеличению ее биржевых цен. Каждое повышение цен на нефть приближает стагфляцию.

Дополнительно, текущие новости также оказывают давление на европейские акции. Например, в среду Bloomberg сообщил о расследовании нарушений антироссийских санкций банками UBS и Credit Suisse. В результате акции UBS упали на 8%. Также субиндекс недвижимости Европы в составе STOXX 600 снизился на 2% после понижения рейтинга нескольких британских арендодателей. Лондонский рынок офисной недвижимости находится в серьезном кризисе.

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Хотя цены на нефть на радость акционерам нефтегазовых компаний продолжают расти, в целом, ситуация на рынке акций остается неопределенной. Эксперты сомневаются в том, какую экономику можно ожидать в четвертом квартале и сохранится ли решимость центральных банков поддерживать высокие ставки в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации.