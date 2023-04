Мы делаем все возможное, чтобы защитить достопримечательности здесь, на Земле. Почему бы таким же образом не обеспечить долговечность лунных объектов.

Когда мы посещаем национальный парк, памятник или другое охраняемое место, то обязаны соблюдать законы, охраняющие эту достопримечательность. За разбрасывание мусора мы будем оштрафованы, как и за разведение огня там, где это нельзя делать; все это делается для того, чтобы мы могли наслаждаться достопримечательностью, которая не разрушена или изуродована предыдущими посетителями. Это, как правило, приемлемая форма взаимообмена, которая позволяет людям посещать значимые места на протяжении нескольких поколений.

Но что будет с достопримечательностями, которые находятся за пределами Земли? Эксперты по космическому праву призывают внедрить правовые нормы, которые защитят лунные достопримечательности, такие как знаменитый отпечаток ботинка, оставленный Нилом Армстронгом на земле в 1969 году. Мишель Хэнлон, содиректор программы воздушного и космического права юридического факультета Университета Миссисипи, основала некоммерческую организацию For All Moonkind для признания и сохранения космических объектов, которые вносят свой вклад в «наше общее человеческое наследие».

Хотя отсутствие ветра на Луне означает, что отпечаток ботинка Армстронга может продержаться миллион лет или больше, этого не произойдет, если будущие лунные миссии не будут осторожны. Ничто не мешает космическим агентствам испортить отпечаток гусеницами вездехода, нового посадочного модуля или даже ботинком другого астронавта. Если что-то из этого произойдет, не будет никаких последствий, несмотря на огромную историческую ценность "отпечатка".

Знаменитый отпечаток ботинка астронавта Нила Армстронга.

В статье для HowStuffWorks в 2021 году Хэнлон пишет, закон "Об одном маленьком шаге по защите человеческого наследия в космосе", который вступил в силу в декабре 2020 года, является важным, но недостаточным шагом к защите достопримечательностей в космосе. Закон требует, чтобы любая компания, работающая с НАСА над лунной миссией, соглашалась следовать правилам, направленным на сохранение американских посадочных площадок. Это не только влияет на небольшой набор организаций, но и не имеет никаких последствий; в противном случае руководящие принципы не имеют законной силы. Тем не менее, Закон об одном маленьком шаге — это первый закон, признающий, что внеземные ориентиры могут иметь «выдающуюся универсальную ценность» для человечества.

Хэнлон и ее команда экспертов по космическому праву, ставших волонтерами, считают, что необходимо расширить закон. Более ста стран ратифицировали Договор по космосу 1967 года, доказав, что страны могут договориться о космических ориентирах. В партнерстве с некоммерческой организацией по устойчивому развитию космоса под названием «Фонд безопасного мира» For All Moonkind помогла подготовить Руководство по лунной политике и распространила текст в Организации Объединенных Наций в марте. В сочетании с новым Институтом космического права и этики, For All Moonkind предлагает основу, на которой государственные учреждения и частные компании могут строить политику в отношении совместного использования ресурсов и даже ситуационной осведомленности — всего, что учитывается при защите. земных достопримечательностей, таких как национальные парки.