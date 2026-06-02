Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Gigabyte представила эксклюзивную линейку продуктов Infinity в честь 40-летия на выставке Computex
Все устройства юбилейной серии получили узнаваемый внешний облик с повторяющимся мотивом символа бесконечности и настраиваемой RGB-подсветкой, объединённой в экосистему Gigabyte RGB Fusion 3.0.
реклама

В первый день выставки Computex 2026 тайваньская компания Gigabyte провела пресс-конференцию, посвящённую своему 40-летию. Центральным событием этого мероприятия стал анонс специальной серии продуктов Infinity, охватывающей блоки питания, мониторы, системы охлаждения, клавиатуры, материнские платы и видеокарты. Новинки объединены единым дизайном и приурочены к юбилейной дате производителя.

Источник: gigabyte.com

реклама

В эксклюзивную линейку вошли материнские платы X870E Aorus Infinity Next и X870 Aorus Infinity, предназначенные для будущих процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D2. Флагманская модель оснащена системой охлаждения, элементы которой изготовлены с применением технологии 3D-печати металлом. Платы поддерживают работу с оперативной памятью стандарта DDR5 на скорости до 11 400 МТ/с и используют алгоритмы автоматического разгона X3D Turbo Mode 2.0.

Источник: tomshardware.com

Помимо этого, ассортимент компании пополнился графическими ускорителями серии Aorus GeForce RTX 50, включая модели RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. Видеокарты получили обновленную систему охлаждения Windforce Hyperburst. Для упрощения кабель-менеджмента внутри корпусов разъемы питания были перенесены на заднюю панель устройств в рамках концепции Stealth. Часть компьютерных комплектующих демонстрировалась в исполнении Wood Edition с декоративными вставками из дерева.

Источник: tomshardware.com

Для обеспечения питанием рабочих станций производитель показал блок питания Aorus P1600W стандарта 80 Plus Titanium. Устройство мощностью 1600 Вт ориентировано на серверные системы и платформы для локальной обработки ИИ-задач, таких как новая станция AI TOP 100 B850.

Gigabyte также обновила ассортимент периферийных устройств. Игровая клавиатура Aorus K10 Infinity получила магнитные переключатели с настраиваемой точкой срабатывания от 0,1 мм, частоту опроса 8000 Гц и встроенный 3,1-дюймовый OLED-дисплей для отображения системной информации. Мышь Aorus M10 Infinity оснащена оптическими переключателями и корпусом из магниево-алюминиевого сплава. Настройка обеих новинок может осуществляться через браузер с помощью платформы GiMATE без необходимости установки тяжелого ПО. В сегменте мониторов была продемонстрирована линейка Aorus Elite, в состав которой вошел дисплей с глянцевой 5K Mini LED матрицей и поддержкой частоты обновления до 540 Гц.

Презентация на Computex 2026 показала технический фокус компании на интеграции технологий искусственного интеллекта в аппаратные решения. Расширение экосистемы продуктов AI TOP отражает развитие индустрии в направлении локализации ИИ-вычислений для снижения зависимости от облачных серверов. Информация о розничных ценах и сроках поступления устройств в продажу на данный момент не опубликована.

#gigabyte #computex #computex 2026 #amd ryzen 9 9950x3d2 #x870e aorus infinity next #aorus geforce rtx 50 #x870 aorus infinity
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
«Матрица» признана лучшим фильмом 90‑х годов для повторного просмотра
Компания Apple выпустит умные очки не раньше 2027 года
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
В России ужесточатся правила парковки электромобилей и гибридов
AMD официально представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X3D на Computex 2026

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter