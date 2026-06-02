Все устройства юбилейной серии получили узнаваемый внешний облик с повторяющимся мотивом символа бесконечности и настраиваемой RGB-подсветкой, объединённой в экосистему Gigabyte RGB Fusion 3.0.

В первый день выставки Computex 2026 тайваньская компания Gigabyte провела пресс-конференцию, посвящённую своему 40-летию. Центральным событием этого мероприятия стал анонс специальной серии продуктов Infinity, охватывающей блоки питания, мониторы, системы охлаждения, клавиатуры, материнские платы и видеокарты. Новинки объединены единым дизайном и приурочены к юбилейной дате производителя.

Источник: gigabyte.com

В эксклюзивную линейку вошли материнские платы X870E Aorus Infinity Next и X870 Aorus Infinity, предназначенные для будущих процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D2. Флагманская модель оснащена системой охлаждения, элементы которой изготовлены с применением технологии 3D-печати металлом. Платы поддерживают работу с оперативной памятью стандарта DDR5 на скорости до 11 400 МТ/с и используют алгоритмы автоматического разгона X3D Turbo Mode 2.0.

Источник: tomshardware.com

Помимо этого, ассортимент компании пополнился графическими ускорителями серии Aorus GeForce RTX 50, включая модели RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. Видеокарты получили обновленную систему охлаждения Windforce Hyperburst. Для упрощения кабель-менеджмента внутри корпусов разъемы питания были перенесены на заднюю панель устройств в рамках концепции Stealth. Часть компьютерных комплектующих демонстрировалась в исполнении Wood Edition с декоративными вставками из дерева.

Источник: tomshardware.com

Для обеспечения питанием рабочих станций производитель показал блок питания Aorus P1600W стандарта 80 Plus Titanium. Устройство мощностью 1600 Вт ориентировано на серверные системы и платформы для локальной обработки ИИ-задач, таких как новая станция AI TOP 100 B850.

Gigabyte также обновила ассортимент периферийных устройств. Игровая клавиатура Aorus K10 Infinity получила магнитные переключатели с настраиваемой точкой срабатывания от 0,1 мм, частоту опроса 8000 Гц и встроенный 3,1-дюймовый OLED-дисплей для отображения системной информации. Мышь Aorus M10 Infinity оснащена оптическими переключателями и корпусом из магниево-алюминиевого сплава. Настройка обеих новинок может осуществляться через браузер с помощью платформы GiMATE без необходимости установки тяжелого ПО. В сегменте мониторов была продемонстрирована линейка Aorus Elite, в состав которой вошел дисплей с глянцевой 5K Mini LED матрицей и поддержкой частоты обновления до 540 Гц.

Презентация на Computex 2026 показала технический фокус компании на интеграции технологий искусственного интеллекта в аппаратные решения. Расширение экосистемы продуктов AI TOP отражает развитие индустрии в направлении локализации ИИ-вычислений для снижения зависимости от облачных серверов. Информация о розничных ценах и сроках поступления устройств в продажу на данный момент не опубликована.